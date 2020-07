Nuova Fiat Punto: i tempi potrebbero allungarsi

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia i tempi di arrivo sul mercato di una nuova Fiat Punto si potrebbero allungare. Si era detto nelle scorse settimane che entro il 2022 molto probabilmente una nuova Punto sarebbe arrivata sul mercato dopo la fusione di Fiat Chrysler con il gruppo transalpino PSA. Addirittura c’è stato anche chi ha detto che questa sarebbe stata la prima auto ad arrivare dopo la fusione.

E’ improbabile che sia il 2022 l’anno giusto per vedere il ritorno sul mercato di una nuova Fiat Punto

In realtà però non sarebbe così scontato che il debutto di un simile modello possa arrivare in tempi così veloci. Si è parlato con insistenza della possibilità che la nuova vettura utilizzi la piattaforma CMP di PSA già utilizzata anche da Opel Corsa e Peugeot 208, ma a quanto pare prima che la fusione tra FCA e PSA possa portare alla nascita di nuovi modelli che sfruttino le tecnologie di entrambi i gruppi ci vorrà qualche anno in più.

Per una collaborazione tecnica tra le due società dunque i tempi si allungheranno. Questo anche se l’accordo di fusione venga raggiunto entro il primo trimestre del 2021 così come confermato di recente sia da John Elkann che da Carlos Tavares. In ogni caso ci sono buone probabilità che realmente sul mercato possa tornare una nuova Fiat Punto.

Del resto è stato lo stesso Oliver Francois, capo globale di Fiat a dire che in futuro la principale casa italiana punterà forte sul segmento B più redditizio del segmento A con almeno 2 diversi modelli. Dunque le probabilità che uno di essi sia proprio una nuova Punto sembrano molto elevati.

Molto probabilmente nel corso del 2021, dopo che la fusione tra FCA e PSA sarà completata, avremo un quadro più chiaro della situazione e capiremo se davvero la nuova Punto arriverà ed esattamente in che anno aspettarcela.

