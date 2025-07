Alfa Romeo Junior incontra in Germania i classici italiani a “Mercato Italiano”

Alfa Romeo è ancora una volta uno degli ospiti d’onore del “Mercato Italiano” di quest’anno nella Klassikstadt (Città del Classico) di Francoforte. Questa domenica (6 luglio 2025, dalle 10:00 alle 18:00), il centro delle auto d’epoca nella zona est della città (Orberstraße 4a, Francoforte Fechenheim) sarà nuovamente dedicato allo stile di vita italiano. Come da tradizione, il cortile della Klassikstadt è riservato alle auto d’epoca durante il “Mercato Italiano”. Oltre ai modelli italiani più datati, verrà presentata al pubblico anche l’attuale Alfa Romeo Junior. Il SUV sportivo offre uno sguardo alla sua tecnologia moderna.

Oltre ai modelli italiani più datati, verrà presentata al pubblico anche l’attuale Alfa Romeo Junior

L’Alfa Romeo Junior Ibrida [consumo di carburante*: 4,8 l/100 km; emissioni di CO2 109 g/km; classe di CO2 : D] esposta al “Mercato Italiano” è alimentata da un efficiente motore turbo benzina da 100 kW (136 CV). Il tre cilindri è assistito in determinate situazioni di guida da un motore elettrico da 21 kW. La batteria agli ioni di litio da 48 volt si ricarica esclusivamente durante la guida, anche tramite recupero di energia in frenata.

In condizioni di scarsa potenza, ad esempio durante il parcheggio, l’Alfa Romeo Junior Ibrida funziona esclusivamente a trazione elettrica. Anche nel traffico urbano, fino al 50% del percorso può essere completato elettricamente. Questa strategia garantisce bassi consumi e un’esperienza di guida particolarmente fluida.

Inoltre, lo “Sport Urban Vehicle” di Alfa Romeo si distingue per il suo stile tipicamente italiano. Questa eccezionalità è rafforzata dalla spiccata attenzione ai dettagli e dai richiami ai modelli storici del marchio da parte dei designer. Ad esempio, hanno progettato il display centrale, completamente digitale, dell’Alfa Romeo Junior nell’esclusivo stile a cannocchiale, tipico delle leggendarie Alfa Romeo classiche.

La strumentazione dell’attuale Alfa Romeo Junior ricorda visivamente quella dell’Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Alfa Romeo presentò questa coupé, con carrozzeria realizzata in gran parte in lega leggera, nel 1965. Negli anni successivi, le versioni da corsa derivate da essa si svilupparono fino a diventare i modelli di maggior successo nelle gare turismo. Alfa Romeo, come marchio e diversi piloti, vinse diversi titoli di campione europeo con la GTA.

Quest’anno, Alfa Romeo ripercorre i 115 anni di storia del marchio. Mentre l’ Alfa Romeo Giulia Sprint GTA celebra quest’anno il suo 60° anniversario, la presentazione dell’Alfa Romeo 75 segna esattamente 40 anni dal suo lancio. La berlina sportiva a quattro porte ha colpito per i motori potenti e la maneggevolezza superiore grazie alla configurazione transaxle, ovvero con cambio e frizione sull’asse posteriore. E, naturalmente, l’Alfa Romeo 75 è stata utilizzata con grande successo anche nelle competizioni motoristiche. Mentre l’Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, prodotta in pochi esemplari, è oggi uno dei modelli più rari del marchio, al “Mercato Italiano” sono attese anche diverse Alfa Romeo 75.

Il pubblico potrà gustare una selezione di piatti e bevande italiane, come salsiccia ed espresso, oltre a un concorso con premi interessanti. Anche gli espositori lifestyle presenteranno i loro prodotti incentrati sugli aspetti più belli dello stile di vita italiano. All’ingresso, tutti i veicoli saranno presentati da un presentatore.