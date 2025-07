Leapmotor è il marchio più venduto tra le startup NEV in Cina

Leapmotor ha raggiunto un traguardo estremamente significativo, assicurandosi con decisione il primo posto nelle vendite tra tutte le start-up specializzate in veicoli a nuova energia (NEV) in Cina, sia nel mese di giugno 2025 che nell’intero primo semestre dell’anno. Questo risultato sottolinea con chiarezza la sua rapida ascesa e consolidamento nel mercato sempre più competitivo e dinamico dei veicoli elettrici, confermando la sua posizione di leadership e la fiducia crescente dei consumatori verso il suo brand innovativo.

Primo posto nelle vendite tra le start-up di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina a giugno 2025 per Leapmotor

A giugno 2025, Leapmotor ha consegnato 48.006 veicoli, con un aumento del 138 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un nuovo record mensile. Questa performance si inserisce in un semestre di crescita continua, con le consegne mensili passate da 25.170 unità a gennaio a 48.006 unità a giugno , con un impressionante aumento del 91 per cento nel semestre.

Il trend di crescita costante riflette la forte domanda del mercato, l’efficace esecuzione della catena di fornitura e la crescente fiducia dei consumatori nella gamma di prodotti Leapmotor. Il volume totale delle vendite cumulative di Leapmotor nella prima metà del 2025 è stato di 221.664 unità, collocandosi davanti a tutte le altre startup NEV in Cina e superando così i principali concorrenti.

Il successo ottenuto da Leapmotor nel 2025 è il naturale proseguimento di un 2024 altrettanto positivo e ricco di risultati. Nel corso dell’anno passato, l’azienda ha consegnato ben 293.724 veicoli elettrici, praticamente raddoppiando le prestazioni registrate nell’anno precedente. Questo significativo slancio ha permesso alla casa cinese di affermarsi con sempre maggiore forza nel mercato cinese, passando da una posizione tra le prime tre startup di veicoli elettrici a zero emissioni a diventare il leader indiscusso nel settore.