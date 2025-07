Nuova Fiat Tipo: un concept che proietta il brand di Stellantis verso il futuro

Nuova Fiat Tipo EVO è il nuovo render del designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che sulla sua pagina YouTube nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo video in cui mostra la sua personalissima intepretazione di come potrebbe essere una futura e purtroppo al momento solo ipotetica nuova generazione del celebre modello di Fiat che entro fine anno dovrebbe uscire di produzione se nel frattempo i piani di Fiat non cambieranno ancora.

Sul web è apparso un video in cui viene immaginata una nuova Fiat Tipo EVO

La nuova Fiat Tipo EVO, come dice il suo stesso autore su YouTube, rappresenta una visione del futuro automobilistico proiettata al 2030, fondendo lo spirito della compatta italiana con soluzioni stilistiche e tecnologie d’avanguardia. Il design, scolpito e dinamico, propone forme tese e proporzioni armoniche pensate per un pubblico giovane, urbano e digitalizzato. Caratterizzata da un assetto ribassato, fari LED di ultima generazione e una minigonna laterale sportiva, la vettura esprime un’estetica decisa ma elegante. Il colore grigio titanio, arricchito da riflessi cangianti, esalta i volumi fluidi e dona profondità alla carrozzeria.

Sotto il profilo tecnico, la nuova Fiat Tipo EVO monta un sistema ibrido plug-in da 180 CV, associato a una trasmissione automatica doppia frizione e trazione anteriore. Diverse modalità di guida permettono di adattarsi a ogni contesto, dalla città ai percorsi più dinamici. L’autonomia elettrica supera i 70 km, rendendola adatta all’uso quotidiano con emissioni zero.

L’abitacolo, moderno e sostenibile, propone materiali ecocompatibili, comandi tattili, pannelli retroilluminati e un doppio display digitale curvo. L’infotainment, sempre connesso e aggiornabile via OTA, supporta i principali assistenti vocali. Oltre alla versione ibrida, sarà disponibile anche un modello 100% elettrico da 160 CV, capace di superare i 400 km di autonomia. Vedremo se questo render – concept della nuova Fiat Tipo EVO stimolerà i designer di Fiat a prevedere qualcosa di simile nella futura gamma di Fiat che per il momento pare concentrata sul lancio di SUV con in arrivo due modelli: la Pandissima e la nuova Fastback.