Milano Monza Open-Air Motor Show 2020 si farà: arriva la conferma di Andrea Levy

L’emergenza coronavirus ha fatto rinviare e addirittura annullare diversi eventi legati al settore automobilistico come ad esempio i Saloni di Ginevra, New York e Detroit. Tuttavia, in questo articolo parleremo del Milano Monza Open-Air Motor Show che si propone sotto una nuova veste rispetto al Salone del Parco Valentino che dal 2015 al 2019 ha portato tantissime persone a Torino.

Pochi mesi fa gli organizzatori dell’evento hanno annunciato il rinvio in autunno. Nelle scorse ore, alVolante.it ha avuto la possibilità di intervistare Andrea Levy, organizzatore dell’evento automobilistico, che ha svelato molte informazioni interessanti.

Milano Monza Open-Air Motor Show 2020: Andrea Levy rilascia un’intervista molto interessante

Innanzitutto, il Milano Monza Open-Air Motor Show 2020 si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre. L’organizzatore afferma che da diverse settimane stanno lavorando a un format che sia elegante e allo stesso tempo veloce da allestire così da permettere alle case automobilistiche di confermare la propria presenza anche all’ultimo minuto.

Giovedì 29 ottobre sarà il giorno inaugurale dedicato a istituzioni, stampa e President Parade che si svolgerà nel Circuito di Monza. Qui, il pubblico potrà ammirare diverse anteprime e novità guidate direttamente da presidenti e amministratori delegati. Andrea Levy spiega che lo spostamento da Milano a Monza è avvenuto perché l’autodromo rappresenta un luogo più protetto e gestibile in quanto l’ingresso tramite biglietto garantisce un maggior controllo.

L’organizzatore del Milano Monza Open-Air Motor Show afferma che una preview dell’evento sarà visibile negli spazi di Corso Venezia. Nelle ultime settimane, spiega Levy, si sono confrontati con le istituzioni e con ACI e ACI Milano per fare il punto e cambiare strategia nei momenti più delicati.

Anche le case automobilistiche hanno giocato un ruolo molto importante in quanto hanno dato dei riscontri i quali hanno permesso di plasmare il format della kermesse. Dall’inizio di marzo avrebbero dovuto debuttare diverse vetture ma purtroppo i lanci sono stati posticipati oppure fatti online.

Il Milano Monza Open-Air Motor Show 2020, sostiene Andrea Levy, sarà l’occasione perfetta per vedere i nuovi annunci tutti insieme e per provarli sui diversi circuiti messi a disposizione per i test drive. Durante i quattro giorni dell’evento si terranno diversi spettacoli che coinvolgeranno supercar, auto classiche, monoposto di Formula 1, anteprime e l’intrattenimento offerto dalle case automobilistiche con le loro esposizioni.

Infine, l’organizzatore sostiene che sono stati creati dei pacchetti riservati alle famiglie dal costo di 50 euro in cui sono compresi parcheggio e quattro ingressi. Levy sostiene che il loro evento sarà uno dei più grandi in Italia.