Lancia Ypsilon: presentata ufficialmente la versione Hybrid EcoChic

Nonostante sia presente sul sito ufficiale da quasi tre mesi, anche con la serie speciale Maryne, nel corso della giornata di oggi Lancia ha presentato ufficialmente, con un evento online, la “nuova” Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. Si tratta della variante mild hybrid della popolarissima city car del marchio italiano che, lo scorso anno, ha raggiunto quota 58 mila unità vendute in Italia con una crescita percentuale del +21%, ottenendo il titolo di seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda.

Alla base del progetto della nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic c’è lo stesso sistema mild hybrid che troviamo anche sulle nuove Panda e 500 Hybrid presentate lo scorso mese di gennaio. La versione elettrificata della Ypsilon può contare, infatti, sul motore a benzina FireFly 3 cilindri da 1 litro in grado di erogare una potenza massima di 70 CV. Il motore è abbinato a un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt ed a una batteria al litio.

L’adozione del sistema mild hybrid permette alla nuova Lancia Ypsilon Hybrid di ridurre consumi ed emissioni, sino al 24%, rispetto alla precedente versione benzina ottenendo tutti i benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati riservati ai veicoli ibridi (in base alle varie normative locali).

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid è stata realizzata con una particolare attenzione all’ambiente ed all’eco-sostenibilità. Tra le novità troviamo il filato SEAQUAL YARN, che utilizza filati derivati dalla plastica raccolta dal mar Mediterraneo. Tra le novità c’è anche il pacchetto D-Fence by Mopar, già presentato su Panda e 500, che include da un filtro abitacolo ad alta prestazione, un purificatore d’aria e una lampada UV che permette di igienizzare l’interno dell’auto, migliorando la qualità dell’aria proveniente dall’esterno ed eliminando sino al 99% dei batteri.

La nuova Lancia Ypsilon in versione mild hybrid parte da un prezzo di listino di 14.450 Euro con l’allestimento Silver mentre l’allestimento Gold è disponibile da 15.750 Euro. Per la serie speciale Maryne, invece, il listino è di 16.400 Euro. La gamma della Ypsilon, oltre alla versione mild hybrid, può contare anche sulla variante benzina/metano e su quella benzina/GPL.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic: l’offerta di FCA Bank

Sino al prossimo 30 giugno, FCA Bank e Lancia propongono un’offerta speciale dedicata alla nuova Lancia Ypsilon Hybrid. La vettura, infatti, può essere ordinata sfruttando la nuova formula di finanziamento che il gruppo ha proposto anche per diversi altri modelli in questo periodo di ripresa del mercato delle quattro italiano.

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid è ordinabile con anticipo zero e con zero rate fino al 2021. Successivamente, è previsto un pagamento rateale con 18 rate da 115 Euro al mese e con 72 rate da 185 Euro al mese (TAN 6,85%- TAEG 9,03%). Per maggiori dettagli sulla promozione, valida sino a fine giugno, potete fare riferimento al sito Lancia oppure ad una concessionaria del brand. I prezzi indicati si riferiscono alla versione Silver.

Lancia Ypsilon Hybrid: l’offerta di Leasys 4ME

Per il lancio ufficiale della nuova Ypsilon Hybrid c’è da tenere d’occhio anche l’offerta di Leasys 4ME, la società di mobilità di FCA Bank che propone agli utenti la possibilità di costruire il noleggio su misura. Grazie a quest’offerta, infatti, è possibile noleggiare la nuova Ypsilon a partire da 229 Euro al mese (IVA inclusa) e senza alcun anticipo.

Il noleggio ha durata di 36 mesi per una percorrenza di 30 mila chilometri. I principali servizi sono inclusi nel canone (RCA, assistenza stradale H24, utilizzo della Leasys app e servizi di infomobilità Leasys I-care) ma c’è sempre la possibilità per il cliente di arricchire, ulteriormente, l’offerta base con l’aggiunta di altri pacchetti assicurativi e di servizi di assistenza.