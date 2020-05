Fiat Panda e 500 Hybrid: svelato il nuovo pacchetto D-Fence

Il mese di maggio prende il via con un nuovo aggiornamento per le recentissime Fiat Panda e Fiat 500 in versione Hybrid, ovvero le varianti mild hybrid dotate del motore 1.0 FireFly da 70 CV elettrificato con un sistema ibrido leggero che permette di ridurre sino al 30% le emissioni di CO2 in atmosfera andando a ridurre anche i consumi di carburante rispetto alle precedenti versioni “tradizionali” a benzina.

Nella giornata di oggi, le nuove Fiat Panda e 500 Hybrid registrano il debutto del pacchetto D-Fence by Mopar che include una serie di soluzioni mirate alla purificazione e all’igienizzazione dell’abitacolo interno delle due city car. Il pacchetto in questione va a migliorare la qualità dell’aria in arrivo dall’esterno grazie ad un particolare sistema di purificazione in 3 step.

Grazie al pacchetto D-Fence, infatti, le due vetture di Fiat possono contare su di un filtro abitacolo ad alta prestazione che va a filtrare l’aria prima che entri nell’auto. Questo filtro trattiene il particolato e il 100% degli allergeni provenienti dall’esterno. Il secondo step prevede l’introduzione di un air-purifier, installato all’interno dell’abitacolo che, grazie al filtro HEPA, trattiene le micro-particelle, quali il polline e i batteri.

Il terzo step del sistema D-Fence by Mopar per 500 e Panda Hybrid consiste nella presenza di una lampada a raggi UV che va ad eliminare fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici. La luce UV permette di igienizzare tutte le superfici che vengono toccate con maggiore frequenza, come il volante, il cambio e i sedili.

Il nuovo pacchetto D-Fence by Mopar, presentato nel corso della giornata di oggi, è stato così descritto da Oliver Francois, numero uno del brand torinese: “Fiat vuole essere parte attiva e propositiva di questa fase attraverso le sue auto più iconiche e vendute, Panda e 500, con cui portare bellezza, colore ed energia positiva su tutte le strade del nostro Bel paese”

Continua Francois: “E ora abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, offrendo due nuovi prodotti: il pacchetto D-Fence selezionato da Mopar e uno speciale finanziamento studiato con FCA Bank. Perché l’auto saprà, ancora più di prima, essere attenta al benessere di chi la utilizza, e continuerà ad essere ancora più protagonista nella mobilità urbana di domani”

In occasione del lancio del nuovo pacchetto D-Fence, annunciato oggi, Fiat ha predisposto una serie di nuove offerte dedicate a Panda e 500. I clienti interessati all’acquisto potranno accedere ad un finanziamento agevolato di FCA Bank che prevede anticipo zero ed un sistema di pagamento rateale con prima rata nel 2021.

Fiat Panda e 500: le offerte di maggio 2020 con pacchetto D-Fence incluso

Con l’inizio del mese di maggio, oltre al nuovo pacchetto D-Fence, si segnala anche l’arrivo di nuove offerte per le Fiat Panda e 500 Hybrid che saranno disponibili ad un prezzo decisamente conveniente, grazie al finanziamento proposto da FCA Bank. Per entrambe le city car elettrificate, infatti, il nuovo finanziamento prevede anticipo zero e prima rata nel 2021 con la possibilità di sfruttare una “mini rata” iniziale.

Per quanto riguarda la 500 Hybrid, la city car, comprensiva del pacchetto D-Fence, sarà disponibile sino alla fine del mese di maggio a partire da 11.050 Euro. L’offerta prevede anticipo zero e 96 rate mensili con prima rata nel 021. Le prime 17 rate mensili avranno un importo di 119,83 Euro mentre le successive 72 rate mensili avranno un importo di 194,75 Euro (Importo Totale Dovuto €16.086,11. TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata – TAEG 8,92%).

Per la Panda, invece, la versione Pop è disponibile con un prezzo di partenza di 8.050 Euro. Anche in questo caso, il finanziamento prevede anticipo zero, prima rata nel 2021 e prime 17 rate ridotte con un primo di 89,83 Euro. Successivamente, è previsto il pagamento di 72 rate mensili da 145,42 Euro (Importo Totale Dovuto €12.024,35. TAN fisso 6,85% – TAEG 9,59%).

Per maggiori dettagli in merito alle offerte di maggio dedicate alla 500 ed alla Panda è possibile consultare il sito ufficiale di Fiat oppure sarà possibile visitare una delle concessionarie del marchio italiano. Ricordiamo, infatti, che a partire da oggi 4 maggio, in occasione dell’inizio della “fase 2”, le concessionarie italiane di tutti i marchi riapriranno le porte al pubblico permettendo ai clienti di tornare ad acquistare le vetture seguendo le modalità tradizionali.