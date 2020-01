Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia nel 2019

Grazie anche ad un mese di dicembre da oltre 10 mila unità vendute (un risultato praticamente in linea con i dati del dicembre dell’anno precedente), la Fiat Panda si porta ad un totale di 138 mila unità vendute nel corso del 2019 in Italia. La segmento A prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco registra una crescita delle vendite pari a più del +11% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2018. Grazie a questi risultati, la Fiat Panda si conferma, ancora una volta, come l’auto più venduta in Italia evidenziando un netto vantaggio rispetto a tutta la diretta concorrenza.

Dando uno sguardo, nel dettaglio, alle vendite della Panda in Italia nel corso del 2019 notiamo una crescita del 25% delle consegne delle varianti a benzina della city car che raggiungono un totale di circa 110 mila unità nel corso dell’anno appena terminato. Da registrare anche gli ottimi dati raccolti dalla Panda a GPL che chiude l’anno con oltre 21 mila unità vendute, un dato pari quasi al doppio di quanto registrato lo scorso anno. In leggero calo (-5%) le vendite della Panda a metano, ferma a meno di 5 mila unità consegnate nel corso dell’anno.

Ricordiamo che nel corso del primo trimestre del 2020 è atteso il debutto della nuova Panda Hybrid, l’attesa versione mild hybrid con motore 1.0 da 70 CV e sistema elettrico da 12 V che andrà ad arricchire anche la gamma della 500 e della Lancia Ypsilon. La nuova versione “elettrificata” della Panda dovrebbe garantire un nuovo passo in avanti delle vendite andando così a confermare, ancora una volta, il primato della city car nel mercato italiano delle quattro ruote.

Top 10: sul podio ci sono Lancia Ypsilon e Dacia Duster

Alle spalle della Fiat Panda, tra le auto più vendute in Italia nel corso del 2019, troviamo la Lancia Ypsilon che chiude un anno da protagonista con oltre 58 mila unità vendute ed una crescita del +21% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2018. Così come la Panda, anche la Ypsilon può contare sugli ottimi dati della variante GPL che raggiunge quota 18 mila unità vendute registrando una crescita superiore al +60%.

La top 10 dei modelli più venduti in Italia nel 2019 registra l’avvenuto dei SUV. Al terzo posto, infatti, troviamo il sorprendente Dacia Duster con 43 mila unità vendute ed una crescita percentuale del +58%. Il SUV del marchio Dacia registra il successo della versione GPL che passa da 4 mila a 23 mila unità vendute nel confronto tra il 2018 ed il 2019. Subito giù dal podio, al quarto posto tra i modelli più venduti in Italia, c’è la Fiat 500X che si ferma a ‭42554‬ registrando un calo del 15% rispetto ai dati del 2018.

Con 41 mila unità vendute in Italia nel corso del 2019 troviamo le due city car francesi Renault Clio e Citroen C3 ed il crossover Jeep Renegade (stabile rispetto allo scorso anno). L’entry level di casa Jeep è anche il terzo modello più venduto in assoluto tra le auto prodotte in Italia dopo la Panda e la 500X.

A completare la top 10 dei modelli più venduti in Italia troviamo il Volkwagen T-Roc, ottavo con 39 mila unità vendute, la Toyota Yaris, nona con 36 mila unità vendute, e la Jeep Compass. Il SUV compatto del marchio americano, in attesa di registrare l’avvio della produzione in Italia (in programma a febbraio) chiude il 2019 con oltre 35 mila unità vendute ed un calo del 9% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2018.