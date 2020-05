Dodge Durango SRT sarà disponibile anche nella gamma 2021

Nelle ultime settimane sono girate in rete diverse indiscrezioni riguardo al nuovo restyling del Dodge Durango. Anche se la casa automobilistica statunitense proporrà una versione con motore Hellcat, ci sono ancora molte persone che apprezzano il modello dotato del propulsore Hemi V8 da 6.4 litri.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha confermato che il 392 Hemi continuerà ad essere presente nella gamma 2021 del SUV. I fotografi del sito Internet, infatti, hanno catturato diversi prototipi del Dodge Durango 2021 che giravano nell’area della Metro Detroit con il badge SRT e quello 392 Hemi sui parafanghi.

Dodge Durango SRT 2021: la versione con Hemi V8 da 6.4 litri continuerà ad esistere

L’attuale Durango SRT è in grado di sviluppare una potenza di 481 CV e 637 nm di coppia massima che gli consentono di scattare da 0 a 96 km/h in 4,4 secondi e di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi, come certificato dalla National Hot Rod Association (NHRA).

Per il model year 2021 non ci aspettiamo delle modifiche a livello prestazionale ma soltanto degli aggiornamenti estetici. Alcuni di questi riguarderanno una nuova parte frontale caratterizzata da fari e fendinebbia a LED, un quadro strumenti completamente nuovo, una nuova console centrale e alcuni update tecnologici come ad esempio il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 abbinato a un display touch da 10.1 pollici.

Quest’ultimo porterà con sé la nuova sezione dedicata alle prestazioni. Il sistema è stato mostrato per la prima volta a bordo della Chrysler Pacifica 2021 all’inizio di quest’anno.

Il nuovo Dodge Durango sembra aver abbandonato la tipica griglia utilizzata dal brand statunitense su tutti i suoi modelli. Questa modifica permetterà a Dodge di distanziarsi ulteriormente da Ram.

Oltre ad essere una versione performante, il Dodge Durango SRT 2021 è anche un cavallo di battaglia della gamma del SUV. Infatti, il veicolo a tre file di medie dimensioni propone una capacità di traino pari a 3946 kg (680 kg in più rispetto al Durango R/T).

Inoltre, questa variante si proporrà come un’opzione più accessibile per tutti coloro che non potranno permettersi l’Hellcat. Infine, secondo alcune fonti di Mopar Insiders, la produzione del nuovo Durango dovrebbe iniziare il 5 ottobre quindi la presentazione ufficiale potrebbe avvenire molto presto.