Dodge Durango 2021: la versione Citadel si mostra in foto spia

Nelle ultime settimane abbiamo pubblicato diversi articoli riguardanti il Dodge Durango 2021 che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di quest’anno.

Gli ingegneri della casa automobilistica americana stanno lavorando duramente sul nuovo restyling del SUV che porterà con sé diverse novità tra cui un nuovo look sulla parte frontale, un layout del cruscotto completamente nuovo, dei propulsori aggiornati e le ultime tecnologie del settore.

Dodge Durango 2021: anche la versione Citadel immortalata in alcuni scatti “rubati”

Oltre alle versioni performance GT, R/T, SRT e SRT Hellcat, il marchio di FCA proporrà anche la variante Citadel orientata al lusso. Mopar Insiders ha condiviso nelle scorse ore alcune foto spia proprio di questa versione del nuovo Durango. Tale particolare modello dispone di finiture cromate lungo la scocca, i specchietti retrovisori esterni e le maniglie.

Il nuovo Citadel indossa la stessa nuova fascia frontale vista sulle versioni più performanti ma non dispone del cofano motore con prese d’aria. Le foto spia, poi, rivelano chiaramente che la parte anteriore del Dodge Durango 2021 sarà caratterizzata da gruppi ottici a LED molto simili a quelli impiegati sul Ram 1500 2020.

Secondo addetti ai lavori, il nuovo restyling del SUV otterrà un nuovo cruscotto e layout della consolle centrale. Qui troveremo il nuovissimo sistema di infotainment Uconnect 5 con display da 10.1 pollici che ha debuttato sulla Chrysler Pacifica 2021. Il nuovo design del cruscotto presenta prese d’aria più quadrate e diversi dettagli premium.

Il Dodge Durango Citadel 2021 dovrebbe essere proposto in almeno due nuove motorizzazioni. Una sarà il pluripremiato Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema mild-hybrid eTorque capace di sviluppare una potenza di 309 CV e 364 nm di coppia massima mentre l’altra l’Hemi V8 da 5.7 litri con eTorque da 400 CV e 556 nm. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni sul nuovo Dodge Durango.