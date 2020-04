Dodge Durango 2021: ecco le possibili motorizzazioni

Sappiamo che Dodge prevede di portare molto presto sul mercato il nuovo restyling del Dodge Durango. Tuttavia, a causa dell’emergenza coronavirus, il lancio potrebbe essere stato posticipato. Fonti vicine a Mopar Insiders hanno dichiarato che sia il Dodge Durango 2021 che la Jeep Grand Cherokee WL75 a tre file sono stati posticipati di almeno di tre mesi dalla data di lancio originale.

Dodge Durango 2021: la gamma potrebbe essere composta da quattro motori

Recentemente è emersa la notizia che il nuovo restyling del SUV statunitense avrebbe ottenuto un’opzione mild-hybrid per il model year 2021. Dato che la Jeep Grand Cherokee 2022 sarà costruita accanto all’attuale Durango e proporrà due motori con sistema eTorque disponibili nella gamma del Ram 1500, ci aspettiamo le stesse opzioni anche per il Durango 2021. Tuttavia, il nuovo SUV potrebbe proporre delle potenze diverse.

Dunque, le motorizzazioni offerte dal Dodge Durango 2021 potrebbero essere quattro: Pentastar V6 da 3.6 litri con eTorque offerto come standard, Hemi V8 da 5.7 litri con eTorque disponibile come optional oppure di serie sui modelli R/T, Hemi V8 da 6.4 litri disponibile come standard sui modelli SRT ed Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri disponibile sul Dodge Durango SRT Hellcat.

Secondo quanto dichiarato da Mopar Insiders, il Durango SRT Hellcat potrebbe essere lanciato come un modello in edizione limitata, con ogni esemplare dotato di un badge speciale posizionato sul lato passeggero.

A livello di caratteristiche, la variante top di gamma del SUV sarà praticamente identica all’attuale Jeep Grand Cherokee Trackhawk, per quanto riguarda la parte meccanica. Ciò significa che il motore Hemi V8 sovralimentato sarà in grado di proporre una potenza di 717 CV e 874 nm di coppia massima. Il Trackhawk è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi, di proporre una velocità massima di 290 km/h e di concludere il quarto di miglio in 11,6 secondi.

L’attuale Grand Cherokee Trackhawk pesa 2429 kg. Considerando che la Grand Cherokee SRT pesa 2356 kg e che il Durango SRT pesa 2499 kg, si tratta di una differenza di 142 kg tra i due modelli SRT. Ciò significa che il peso stimato del Dodge Durango SRT Hellcat potrebbe essere di 2572 kg.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione top di gamma del Dodge Durango 2021, quella con motore Hellcat, potrebbe partire da circa 80.000 dollari (73.919 euro) considerando che la Grand Cherokee Trackhawk parte da 87.400 dollari (80.756 euro) e che il Durango SRT parte da 62.995 dollari (58.206 euro).