Dodge Durango 2021: la produzione potrebbe partire ad ottobre?

Negli ultimi giorni non sono emerse molte notizie interessanti sul nuovo Dodge Durango a causa dell’emergenza coronavirus. Anche se la casa automobilistica americana non ha mostrato ancora il nuovo SUV ad alte prestazioni a tre file di sedili, abbiamo visto diversi prototipi per strada prima dell’inizio della pandemia.

Tuttavia, Mopar Insiders ha riportato nelle scorse ore che alcuni ingegneri del team di Dodge hanno portato degli esemplari di prova nelle loro abitazioni e lavorato persino in garage per assicurare che la nuova gamma verrà lanciata quest’autunno.

Dodge Durango 2021: i primi ordini del nuovo restyling del SUV potrebbero partire ad agosto

Tali informazioni sono state fornite da alcune fonti del famoso sito Internet. Sempre tramite queste ultime, presenti all’interno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il nuovo restyling del SUV è una delle principali priorità dell’azienda.

Inoltre, le fonti affermano che la produzione del Dodge Durango 2021 potrebbe iniziare lunedì 5 ottobre 2020 presso lo stabilimento di Jefferson mentre le prime ordinazioni presso le concessionarie partirebbero giovedì 6 agosto 2020.

Mentre le date devono essere ancora confermate da FCA, ciò significa che il nuovo Durango dovrebbe debuttare ufficialmente molto presto. Poiché gli eventi estivi sono già stati annullati, non saremmo sorpresi se il marchio statunitense organizzasse un evento sui social network in maniera molto simile a quello che ha fatto Fiat per il lancio della nuova Fiat 500.

In ogni caso, il Dodge Durango 2021 porterà con sé una serie di aggiornamenti per il nuovo model year. Fra questi troveremo un nuovo frontale, un abitacolo completamente riprogettato, il nuovo sistema di infotainment Uconnect con display da 10.1 pollici e una scelta di propulsori aggiornati che vanno dal Pentastar V6 con sistema mild-hybrid eTorque all’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 717 CV.