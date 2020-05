Ram Rebel TRX 2021 potrebbe entrare in produzione quest’autunno

Settembre od ottobre 2020 potrebbero essere i mesi in cui il Ram Rebel TRX 2021 dovrebbe entrare in produzione, secondo i concessionari. Recentemente informati sua disponibilità del Rebel TRX per il model year 2021, gli showroom dovrebbero riuscire a vendere diversi esemplari del pick-up Hellcat.

Queste notizie arrivano dal noto sito Mopar Insiders il quale rivela anche che il Rebel TR sarebbe stato per il momento accantonato dalla casa automobilistica americana per concentrarsi sul modello più potente.

Ram Rebel TRX: ecco le ultime informazioni emerse in rete

La versione meno performante del veicolo avrebbe dovuto debuttare con il motore Banshee 426 Hemi da 7 litri. Ritornando al nuovo Ram Rebel TRX, a differenza del concept, il modello di serie dovrebbe nascondere sotto il cofano un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV anziché 583 CV, proprio come la Grand Cherokee Trackhawk.

Inoltre, sempre il propulsore dovrebbe proporre 875 nm di coppia massima. Alcuni potrebbero restare delusi dall’implementazione del cambio automatico ZF 8HP95 della Trackhawk anziché di una trasmissione manuale a 6 marce. Questo cambio dovrebbe essere sufficiente per supportare al meglio la coppia massima.

Sviluppato in collaborazione con una società con sede a Detroit, il pick-up Hellcat si distinguerà dal resto della gamma del Ram 1500 per varie caratteristiche come ad esempio il cofano motore con presa d’aria, vari sfoghi dell’aria, un quadro strumenti dedicato e delle molle elicoidali di origine sconosciuta verniciati in blu.

Inizialmente previsto per essere svelato a giugno in occasione del Salone di Detroit (rinviato a causa del coronavirus), il Ram Rebel TRX, rivale del Ford F-150 Raptor, dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane.