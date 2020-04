Ram Rebel TRX: emergono nuove foto degli interni

Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di scoprire diverse informazioni sul nuovo Ram Rebel TRX con motore Hellcat. Queste sono arrivate grazie a vari prototipi immortalati in foto spia e a dettagli provenienti direttamente dagli addetti ai lavori.

Purtroppo, nessuna di queste informazioni è ufficiale ma comunque ci permettono di avere un’idea di come sarà il nuovo pick-up del marchio automobilistico americano. Detto ciò, TFLnow ha pubblicato un video su YouTube contenente un paio di foto che potrebbero aver mostrato gli interni del Ram Rebel TRX 2021.

Ram Rebel TRX: TFLnow svela gli interni di un prototipo del pick-up Hellcat

In particolare, le immagini ci mostrano il quadro strumenti e il pannello di controllo del veicolo. Queste immagini confermano che il Rebel TRX avrà un layout familiare con quello impiegato attualmente dal produttore statunitense su altri modelli.

Per iniziare, possiamo vedere che il contagiri ha la stessa linea rossa a 6400 g/min visibile sulle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat. Ciò conferma praticamente che il nuovo Ram Rebel TRX otterrà il propulsore Hemi V8 sovralimentato.

Sempre grazie alle immagini fornite da TFLnow, possiamo vedere alcune icone interessanti sulla destra del tachimetro. Queste potrebbero essere un’ulteriore prova che il pick-up Hellcat permetterà di regolare le sospensioni e lo sterzo in modo da affrontare senza problemi qualunque ostacolo incontrato per strada.

Un’altra caratteristica particolare è la schermata dedicata al quarto di miglio nel menu principale. Non è sicuramente una novità per i veicoli di FCA orientati alle prestazioni ma la presenza sul Rebel TRX suggerisce che il pick-up sarà adatto anche per l’asfalto.

La seconda foto rivela il pannello di controllo del motore, oltre ad alcune parti degli interni visti sugli ultimi veicoli di Ram. Precedenti indiscrezioni hanno rivelato che il Rebel TRX 2021 utilizzerà un cambio più tradizionale implementato nella console e non accanto al volante. Queste foto sembrano confermare questo dettaglio. Infine, le immagini fornite da TFLnow confermato la presenza di varie modalità di guida.