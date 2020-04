Ram Rebel TRX potrebbe debuttare a giugno

Ram proverà a rubare la scena al Ford F-150 Raptor con il lancio del Ram Rebel TRX, la versione top di gamma del Ram 1500. Il veicolo avrebbe dovuto debuttare in occasione del Salone di Detroit a giugno ma l’evento purtroppo è stato annullato a causa della diffusione del coronavirus.

Secondo Mopar Insiders, però, la presentazione del Rebel TRX potrebbe avvenire verso la fine di giugno durante uno speciale evento che FCA terrà su un campo di prova a Chelsea (USA). Tali informazioni proverrebbero da alcune fonti vicine al famoso sito Internet.

Ram Rebel TRX: la presentazione potrebbe comunque avvenire a giugno

Considerando che la casa automobilistica americana intendeva già mostrare il veicolo a giugno, non sembra essere una cosa irrealistica. Un’altra indiscrezione emersa negli ultimi giorni sempre sul Ram Rebel TRX è che la produzione sarebbe stata ritardata di ben cinque settimane.

Fino ad ora sappiamo che il potente pick-up avrà sotto il cofano un motore V8 da 6.2 litri. Si tratta dello stesso propulsore presente sotto il cofano delle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat e della Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Parliamo di un powertrain sovralimentato parecchio prestante in quanto è in grado di sviluppare una potenza di 717 CV e 875 nm di coppia massima.

Sempre secondo quanto dichiarato dalle ultime indiscrezioni, il motore Hemi V8 potrebbe essere abbinato a un cambio automatico a 8 marce realizzato da ZF che attualmente viene utilizzato su altri modelli.

Dato che il pick-up Hellcat competerà direttamente con il Ford F-150 Raptor, non sorprende che la casa automobilistica americana implementerà diverse caratteristiche molto interessanti come ad esempio sterzo e sospensioni regolabili tramite un selettore della modalità di guida. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo Ram Rebel TRX.