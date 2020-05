Ram Rebel TRX: due render ipotizzano il design finale del pick-up Hellcat

Ram prevede di accontentare tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un pick-up performante da utilizzare per l’off-road estremo, portando sul mercato il nuovo Ram Rebel TRX. Alla base di questo veicolo ci sarà il potente motore Hemi V8 che in questo momento troviamo sotto il cofano delle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat.

Abbiamo già una buona idea di ciò che la casa automobilistica americana prevede di portare sul mercato in quanto ci ha dato una breve anteprima nel 2016 con la presentazione del Rebel TRX concept, anche se sembrava quasi pronto per la produzione.

Ram Rebel TRX: ecco un nuovo progetto digitale dedicato al pick-up performante

La show car disponeva di diversi elementi stilistici aggressivi come gli enormi terminali di scarico laterali che ricordavano un po’ quelli visti sulla Viper, varie componenti rinforzate e un evidente kit widebody. Ora però abbiamo a che fare con una nuova generazione del pick-up 1500 su cui il nuovo Rebel TRX si baserà.

In attesa di scoprire maggiori informazioni ufficiali, Dodge Forum ha condiviso un paio di render in rete nelle scorse ore che ci mostrano in anteprima come potrebbe essere il design finale del pick-up Hellcat.

Tutte le informazioni conosciute fino ad ora sul Ram Rebel TRX suggeriscono che il veicolo nasconderà sotto il cofano un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri, fondamentalmente una versione per pick-up del propulsore utilizzato da Dodge sulle sue Hellcat.

Al momento, purtroppo, nessuno è stato in grado di confermare quale sarà la potenza erogata dal powertrain. Non ci resta che attendere i prossimi mesi visto che il debutto ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.