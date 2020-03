Ram Rebel TRX 2021 potrebbe ottenere delle sospensioni adattive

Quando Ram ha presentato il Rebel TRX concept nel 2016, ci ha anticipato alcune caratteristiche che troveremo a bordo del re dei pick-up off-road. Recenti foto spia trapelate su Internet sembrano confermare ciò in quanto hanno mostrato vari prototipi di produzione imponenti e capaci, equipaggiati con il potente motore Hellcat. Tuttavia, ci sono un paio di novità che fino ad oggi non sapevamo.

Secondo una fonte affidabile, il Ram Rebel TRX 2021 porterà con sé delle sospensioni adattive e uno sterzo regolabile. Queste due caratteristiche sono presenti già sul cugino Grand Cherokee Trackhawk. L’unica cosa che al momento non è certa è il tipo di sospensioni.

Ram Rebel TRX 2021: due nuove caratteristiche quasi confermate sul pick-up performante

Il pick-up performante potrebbe ottenere un sistema di sospensioni pneumatiche migliorato, anche se resta l’ipotesi di un’implementazione di ammortizzatori elettrici. Date le dimensioni e il peso del pick-up di mezza tonnellata, oltre ai 717 CV e 881 nm di coppia, lo servosterzo elettrico regolabile sarà sicuramente un must.

Recentemente, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha approvato la produzione del nuovo Ram Rebel TRX e verrà sviluppato con l’aiuto di un’azienda con sede a Detroit. A bordo troveremo un doppio terminale di scarico, varie protezioni sottoscocca e un set di pneumatici Goodyear Wrangler.

Inoltre, sul cofano ci saranno le luci di posizione come previsto dal regolamento del Governo statunitense che impone i produttori di pick-up di posizionare queste luci il più in alto possibile se il veicolo è più largo di 2 metri.

Secondo il teaser del concorso Drive For Design, il Rebel TRX 2021 rimarrà fedele al concept svelato quattro anni fa. Oltre alle prese d’aria posizionate sul cofano e ai parafanghi allargati, il team di design ha realizzato un’apposita custodia per i ganci traino. Per quanto riguarda l’abitacolo, non dovrebbe differire dai modelli top di gamma di Ram proposti per il 2020.