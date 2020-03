Coronavirus: rinviato anche il Goodwood Festival of Speed 2020

Come previsto per ogni evento automobilistico di quest’anno, anche il Goodwood Festival of Speed 2020 è stato rinviato a causa della diffusione del coronavirus. In questi ultimi giorni abbiamo pubblicato vari articoli riguardanti il posticipo e addirittura l’annullamento di diversi appuntamenti legati al mondo dell’automobilismo come la Mille Miglia, il Milano Monza Open Air Auto Show, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, il Rally Targa Florio e così via.

Nell’annuncio ufficiale, gli organizzatori del Festival of Speed 2020 affermano che molto probabilmente l’evento si terrà verso la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno di quest’anno e che i biglietti e i pacchetti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Il Festival of Speed 2020 di Goodwood sarebbe dovuto tenersi tra il 9 e il 12 luglio. Le nuove date saranno annunciate nelle prossime settimane.

Goodwood Festival of Speed: l’edizione 2020 potrebbe tenersi a fine estate o inizio autunno

Charles Gordon-Lennox, XI Duca di Richmond e proprietario di Goodwood House dove si tiene l’evento, ha dichiarato: “A causa dell’incertezza legata alla minaccia del coronavirus e senza sapere se la situazione sarà significativamente migliorata entro quella data, dobbiamo purtroppo rimandare il Festival of Speed a luglio. Stiamo attraverso tempi drammatici, ma passeranno e stiamo già provando ad immaginare a quanto sarà entusiasmante dare il bentornato a Goodwood a quello che, forse, è il più grande evento di sempre“.

Gli organizzatori rivedranno anche i piani previsti per l’evento Revival che fino ad ora è ancora fissato per l’11-13 settembre. Per quanto riguarda la 78th Members’ Meeting già rinviata, gli organizzatori stanno ancora valutando delle potenziali date. In ogni caso, in questo fine settimana si terrà un livestream dove sarà possibile apprezzare alcune gare e dimostrazioni prese dal ricco archivio di Goodwood.