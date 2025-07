Stellantis registra un aumento della quota di mercato di EV nei primi 6 mesi del 2025 nei Paesi Bassi

Stellantis Netherlands ha registrato un notevole aumento della quota di mercato dei modelli completamente elettrici. Sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, la quota di veicoli elettrici è aumentata di 1,4 punti percentuali nella prima metà del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa crescita è in parte dovuta al successo dei modelli elettrici di Citroën (ë-C3), Opel (Corsa Electric) e Alfa Romeo (Junior Elettrica), nonché alle continue ottime performance di modelli di successo come la Peugeot E-208. Ciò significa che la quota di mercato nelle vendite di modelli completamente elettrici è superiore alla quota di mercato del gruppo nelle vendite totali di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Si tratta di risultati eccellenti in un mercato difficile. Il mercato dei veicoli elettrici è sotto pressione dal 1° gennaio, tra le altre cose, a causa dell’introduzione della tassa sui veicoli a motore. L’imposta aggiuntiva per le auto elettriche aziendali è stata aumentata e i sussidi all’acquisto, come il SEPP per le autovetture e il SEBA per i veicoli commerciali, sono stati sospesi. L’aumento di 1,4 punti percentuali della quota di mercato in entrambi i segmenti di veicoli segnala che i modelli elettrici di Stellantis Netherlands detengono una posizione di forza sia nel mercato delle autovetture che in quello dei veicoli commerciali.

Nel primo semestre del 2025, Stellantis Netherlands ha registrato una quota di mercato del 12,0% per le auto elettriche. Nel 2024, la quota di mercato si è attestata al 10,6% nel primo semestre dell’anno. La crescita dei volumi rispetto al primo semestre del 2024 nel mercato delle auto elettriche è stata del 12,2%, mentre la crescita di Stellantis è stata del 26%. Questo aumento è dovuto principalmente ai marchi Citroën, Opel e Alfa Romeo, che hanno registrato una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, Stellantis Netherlands è leader di mercato con una quota del 25,4% nel primo semestre del 2025, anch’essa in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In termini di volume, il mercato dei veicoli commerciali elettrici è cresciuto del 50,9%; Stellantis ha registrato un aumento del 59,7% in termini di volume, trainato dal forte aumento delle vendite di veicoli commerciali elettrici di Opel.

La crescita dei modelli completamente elettrici nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali è in parte attribuibile all’arrivo di nuovi modelli elettrici di Stellantis. Questi sono tutti altamente competitivi nei rispettivi segmenti, in termini di capacità della batteria, velocità di ricarica e autonomia. Anche l’introduzione di una garanzia speciale fino a 8 anni/160.000 km per tutti i modelli e i propulsori gioca un ruolo importante. Stellantis Netherlands prevede che questo aspetto continuerà a contribuire a solidi risultati del gruppo nella seconda metà del 2025.