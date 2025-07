Leapmotor in forte ascesa in Germania: debutto di successo

Lancio di successo sul mercato tedesco per Leapmotor: nelle ultime settimane e mesi, l’ambizioso marchio automobilistico cinese ha conquistato sempre più terreno in questo importante mercato, ottenendo successi di vendita senza precedenti.

Nel giugno 2025, Leapmotor ha raggiunto la quota di mercato BEV più alta da quando è entrata nel mercato tedesco, superiore all’1%. Nel mese di maggio e giugno 2025, in Germania sono stati immatricolati più di 1.000 nuovi veicoli Leapmotor , che per la prima volta rientrano nella “top 3” delle case automobilistiche cinesi in Germania.

Con una quota di clienti privati ​​di circa il 70%, Leapmotor detiene una posizione di leadership nel mercato automobilistico tedesco nella prima metà del 2025. Ciò dimostra che Leapmotor punta su un sano mix di canali di vendita e implementa un modello di business altamente sostenibile.

“Il nostro obiettivo principale è una crescita sostenibile e redditizia. Abbiamo compiuto un importante passo avanti in questa direzione, soprattutto nel secondo trimestre”, ha dichiarato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania, commentando i risultati semestrali. “Anche il nostro apporto ordini è in anticipo sui tempi previsti, quindi lo slancio continuerà a crescere nella seconda metà dell’anno. I nostri fantastici prodotti, che rappresentano un rapporto qualità-prezzo eccezionale, e la nostra rete di concessionari professionali e in rapida espansione ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo”.

Leapmotor conta attualmente più di 100 punti vendita in Germania, il che significa che il marchio ha compiuto progressi significativamente più rapidi del previsto nell’espansione della propria rete di concessionari. “Una rete di partner ben sviluppata è una vera risorsa, soprattutto per un marchio meno conosciuto, e da cui potremo trarre sempre più vantaggio. Entro la fine dell’anno, chiunque sia interessato a Leapmotor in Germania dovrebbe essere in grado di raggiungere un concessionario in meno di 25 minuti “, ha dichiarato Martin Resch.

Guardando ai prossimi mesi, la startup cinese di mobilità elettrica si aspetta uno slancio tangibile dalla sua offensiva di modelli in corso. L’ammiraglia C10, ad esempio, è appena arrivata nelle concessionarie tedesche nella versione con range extender (C10 REEV: valori combinati secondo WLTP*: consumo energetico (ponderato) 20,5 kWh/100 km più 0,4 l/100 km; emissioni di CO2 10 g/km; classe di CO2 B; con batteria scarica: consumo di carburante 6,4 l/100 km; classe di CO2 E), e anche il SUV compatto B10 3 celebrerà il suo lancio sul mercato quest’anno. Leapmotor prevede inoltre di presentare un’altra anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco.

“Siamo sulla strada giusta con Leapmotor in Germania. L’intensificazione parallela delle nostre attività di marketing aiuterà il nostro marchio a ottenere un riconoscimento ancora maggiore in Germania e a raggiungere ancora più potenziali clienti”, ha affermato Martin Resch. Da giugno Leapmotor è presente nella pubblicità televisiva tedesca e sono previsti anche formati pubblicitari digitali e partnership per rafforzare il marchio.