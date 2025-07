Leapmotor collaborerà con il programma TV francese Ninja Warrior 

Quest’estate, Leapmotor accetta una nuova sfida: unire innovazione, prestazioni e grande pubblico. A partire dall’11 luglio, il marchio collaborerà con il programma tv francese Ninja Warrior su TF1 e TF1+ , un evento estivo imperdibile. Questa partnership si sposa perfettamente con il DNA di Leapmotor: un forte parallelismo tra le prestazioni fisiche dei candidati e la potenza tecnologica dei suoi veicoli 100% elettrici.

In Francia Leapmotor collaborerà con il programma Ninja Warrior su TF1 e TF1+ , un evento estivo imperdibile

Leapmotor continua la sua rivoluzione elettrica. Dopo una serie di roadshow che hanno raggiunto il pubblico in diverse città francesi, la casa cinese prosegue il suo impegno di sensibilizzazione coinvolgendo gli spettatori nel campo del miglioramento personale e dell’eccellenza. Ogni venerdì in prima serata su TF1, la T03 è invitata a Ninja Warrior! La nostra city car 100% elettrica, compatta, ultra-equipaggiata e recentemente premiata all’ECOBEST Challenge 2025 per la sua efficienza record in termini di autonomia (290 km, superando così i 265 km di autonomia WLTP), è protagonista del programma per 5 settimane.

“Sono molto orgogliosa di questa partnership perché è fuori dal comune. È originale, audace e lontana dai codici automobilistici tradizionali. Riflette il nostro sincero desiderio di comunicare in modo diverso e di creare un vero legame con il pubblico”, spiega Raphaëlle Holderith, Direttrice di Leapmotor Francia. Questa partnership con Ninja Warrior rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione per Leapmotor. È un’opportunità per presentare la nostra visione dei veicoli elettrici in un modo diverso: innovativo, sostenibile, accessibile e incentrato sulla vita quotidiana delle persone.