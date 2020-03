Coronavirus: rinviata anche la 104ª edizione della Targa Florio

Oltre ai tantissimi altri eventi che sono stati rinviati a causa del coronavirus, come la Mille Miglia, il Milano Monza Open Air Auto Show e i saloni di New York e Ginevra, nelle scorse ore si è aggiunto all’elenco un’altra manifestazione molto importante. Stiamo parlando del Rally Targa Florio che è stato rinviato a data da destinarsi.

L’appuntamento 2020 sarebbe dovuto svolgersi all’inizio di maggio e avrebbe rappresentato l’edizione n°104. In questo momento gli organizzatori stanno cercando di trovare una data in autunno ma per ora non possiamo indicarvi il giorno esatto. In questo momento, l’unico evento presente nel calendario a non essere stato ancora posticipato è il Rally di Roma che dovrebbe tenersi dal 24 al 26 luglio.

Ritornando alla Targa Florio, la notizia è stata data da Angelo Pizzuto, presidente dell’ACI Palermo, attraverso un comunicato stampa che vi riportiamo di seguito:

L’emergenza COVID19 si e’ ulteriormente aggravata, non lasciando in questo momento a nessuno la possibilità’ di prevedere quando sarà possibile tornare alla normalità. Soprattutto in Sicilia, dove il Governo Musumeci sta producendo il massimo sforzo per contenere l’emergenza, l’isola al momento e’ inaccessibile a coloro i quali provengono da fuori regione a meno di giustificati motivi sanitari o di lavoro. Noi abbiamo grande rispetto dei nostri tifosi e delle migliaia di appassionati intorno al mondo che ogni anno attendono con ansia la Targa Florio. Ma lo stesso rispetto in questo momento e’ rivolto alle tante vittime del coronavirus ed agli sforzi che il governo regionale, il personale sanitario e le forze dell’ordine fanno ogni giorno per tenere la popolazione in sicurezza e contenere l’emergenza quanto più’ possibile.

Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili: la gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo da 104 anni una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti, piloti e ufficiali di gara, volontari e fornitori, ma soprattutto per la gente, viverla in sicurezza e con serenità’, stato d’animo che purtroppo oggi nessuno di noi può dire di avere.

È pertanto con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con ACI Italia e la nostra federazione Acisport, ho deciso di rinviare la 104^ Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti, ma oggi le nostre attenzioni devono essere interamente dedicate a sostenere gli sforzi di chi combatte giornalmente per la nostra vita, che certamente in questo momento va messa al primo posto rispetto alle attività’ sportive ed agonistiche. Ci rifaremo presto, ma intanto la raccomandazione e’ quella, da buoni sportivi quali siamo, di seguire le regole per contrastare l’emergenza, le stesse regole che siamo abituati a seguire nei tracciati di gara, e per le quali per primi dobbiamo dare l’esempio, proprio noi che ai valori dello sport abbiamo dedicato la nostra vita, ebbene e’ giunto il momento di dimostrarlo.