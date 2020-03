Jeep Wrangler: il brand modifica la palette colori del fuoristrada

In questi ultimi mesi abbiamo visto Jeep espandere la gamma della sua Jeep Wrangler con edizioni speciali e colorazioni davvero particolari che rendono il famoso fuoristrada ancora più singolare.

Recentemente, la casa automobilistica americana ha aggiunto i nuovi allestimenti High Altitude e Rubicon Recon e la nuova verniciatura Sarge Green. Anche se per il momento la produzione si è fermata in tutto il Nord America, il brand di FCA ha annunciato alcune modifiche alla palette colori della Wrangler che partiranno da questo mese presso tutti i suoi rivenditori.

Jeep Wrangler: le modifiche alla palette colori saranno valide da questo mese

Jeep non accetterà più ordini per la colorazione Punk’N Metallic disponibile per tutti i modelli del famoso 4×4. Ciò significa che gli interessati ad acquistare una Wrangler arancione, dovranno per forza accontentarsi di quelle attualmente disponibili in pronta consegna presso gli showroom.

L’altro grande cambiamento, per quanto concerne sempre le colorazioni disponibili, riguarda il colore HellaYella Clear Coat. A differenza del precedente colore, però, questa tonalità sarà ancora disponibile sulla Jeep Wrangler una volta che la produzione riprenderà presso gli stabilimenti di Fiat Chrysler Automobiles.

Tuttavia, HellaYella non sarà più disponibile sulle versioni del fuoristrada dotate di hardtop colorato e tetto Sky-One Touch. Una volta che la produzione tornerà a pieno regime, la gamma 2020 del veicolo sarà composta dalle seguenti colorazioni: