Jeep Wrangler Rubicon Recon 2020 debutta ufficialmente in gamma

Uno dei veicoli di produzione più capaci al mondo, la Jeep Wrangler 2020, sta proponendo ora più capacità e maggiore protezione dai terreni più difficili e accidentati grazie al ritorno della targa Wrangler Rubicon Recon.

Dopo la breve anteprima fatta in un precedente articolo, la casa automobilistica statunitense ha ufficializzato l’arrivo di uno dei pacchetti in edizione speciale più famosi per la sua iconica Jeep Wrangler 2020.

Jeep Wrangler Rubicon Recon: la gamma 2020 ora include una nuova versione in edizione speciale

Basato sull’allestimento Rubicon, il pacchetto Rubicon Recon aggiunge ancora più capacità al famoso 4×4 con una serie di extra rivolti agli amanti dell’off-road. Ad esempio, troviamo degli pneumatici BFGoodrich Mud-Terrain da 33 pollici, dei paraurti anteriore e posteriore in acciaio e delle nuove rock rails.

La potenza proviene da un motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque, capace di sviluppare una potenza di 273 CV e 400 nm di coppia massima e abbinato a una nuova trasmissione automatica a 8 velocità.

La Jeep Wrangler Rubicon Recon 2020 vanta anche un gruppo di illuminazione a LED, il badge Oscar Mike presente sul portellone posteriore, dei cerchi da 17 pollici verniciati in nero, delle cinture di sicurezza rosse, il kit Jeep Trail Rated e molto altro ancora.

La nuova versione speciale del fuoristrada è disponibile in 10 colorazioni: Black, Granite Crystal, Sting-Gray, Billet Silver, Ocean Blue, Bikini, Firecracker Red, Punk’N, Hellayella e Bright White. La versione a due porte è disponibile ad un prezzo di partenza di 41.380 dollari (circa 37.320 euro) mentre quella a quattro porte parte da 46.380 dollari (circa 41.829 euro).