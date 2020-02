Jeep Wrangler: la gamma 2020 riporta in vita la colorazione Sarge Green

Jeep è famosa per lanciare costantemente nuove versioni speciali della Jeep Wrangler. Esempi sono la Black & Tan o la Three O’ Five. Recentemente, la casa automobilistica americana ha introdotto anche alcune nuove colorazioni come quella Bikini o la Snazzberry per aggiungere un tocco di unicità alla gamma del famoso fuoristrada.

Ora, il brand di FCA sta riportando in vita un altro vecchio colore che si aggiungerà al mix. Il popolare Sarge Green, presente su alcuni modelli della generazione precedente JK, è tornato.

Jeep Wrangler: ora disponibile la colorazione Sarge Green per l’iconico fuoristrada

Jeep sta accettando già gli ordini in America per questa speciale colorazione disponibile con la Jeep Wrangler e inoltre un esemplare è apparso già nell’inventario di un rivenditore del Michigan la settimana scorsa. Questa particolare Wrangler Unlimited Rubicon 2020 in Sarge Green si trova attualmente presso il concessionario Henkel Auto Group a Battle Creek, nel Michigan.

Come è possibile vedere dalle immagini, questa colorazione sarà particolarmente gradita a coloro che amano il militare o che hanno fatto parte dell’esercito. Inoltre, aggiunge un colore verde alla palette del fuoristrada dedicato a tutti coloro che non sono fan del vivace Mojito.