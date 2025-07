Jeep Avenger 4xe completa la gamma del SUV più venduto d’Italia

Con l’introduzione della versione 4xe, la Jeep Avenger rafforza la sua posizione nel segmento dei B-SUV, confermandosi come uno dei modelli più venduti in Italia. Progettata a Torino, questa vettura compatta fonde uno stile distintivo con la celebre trazione integrale Jeep, offrendo un mix ideale tra un’auto pensata per la città e un veicolo capace di affrontare anche terreni più impegnativi. La nuova variante 4xe a quattro ruote motrici amplia l’offerta già ricca della gamma, che comprende versioni completamente elettriche, ibride e benzina, offrendo così una soluzione versatile adatta alle diverse esigenze di mobilità.

Dotata di un sistema ibrido a 48 V all’avanguardia Jeep Avenger 4xe ridefinisce le performance su strada e fuori strada

Nei primi sei mesi del 2025, la Jeep Avenger ha raggiunto risultati notevoli, con oltre 27.500 immatricolazioni e una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. È leader indiscussa nel suo segmento, anche grazie a un forte posizionamento nel mercato fleet e leasing, dove ha conquistato una quota di mercato del 10,3%. In particolare, la versione BEV domina il settore dei B-SUV elettrici, mentre nel complesso la Avenger si colloca tra i primi SUV indipendentemente dalla motorizzazione. Nel canale business, la strategia “Freedom of choice” ha riscosso successo, con oltre la metà delle aziende che hanno scelto la versione e-Hybrid, seguita dal benzina e dalla full electric. La 4xe si inserisce in questo contesto come una soluzione ideale per chi desidera un’auto performante, efficiente e adatta sia alla città che alle avventure fuoristrada.

La Jeep Avenger 4xe unisce un motore 1.2 turbo benzina a due motori elettrici posizionati sugli assi anteriore e posteriore, erogando una potenza totale di 145 cavalli e una coppia massima di 230 Nm. Il cambio automatico a doppia frizione a sei marce consente una guida in modalità completamente elettrica a basse velocità, ottimizzando comfort e consumi, soprattutto nel traffico urbano. Grazie a questa configurazione, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 194 km/h, posizionandosi come la versione ibrida più potente della gamma. Allo stesso tempo, mantiene emissioni contenute, dimostrando come prestazioni e sostenibilità possano convivere.

L’Avenger 4xe è stata studiata per affrontare anche condizioni off-road impegnative. Offre angoli di attacco, dosso e uscita ottimizzati (rispettivamente 22°, 21° e 35°), un’altezza da terra di 210 mm e una capacità di guado fino a 400 mm. Di serie monta pneumatici M+S, mentre è possibile scegliere coperture All Terrain certificate 3PMSF per chi desidera massima aderenza su terreni difficili. La trazione integrale intelligente si adatta dinamicamente alla velocità: è sempre attiva sotto i 30 km/h, si inserisce su richiesta tra 30 e 90 km/h e si disattiva oltre i 90 km/h per ridurre consumi e usura. Il sistema Selec-Terrain offre quattro modalità di guida — Auto, Snow, Sand & Mud e Sport — studiate per garantire sicurezza e performance su qualsiasi superficie. Le sospensioni posteriori Multilink migliorano il comfort e l’assorbimento delle irregolarità del terreno, rendendo l’esperienza di guida piacevole anche in condizioni difficili.

Uno degli elementi chiave che caratterizzano la 4xe è il riduttore sull’asse posteriore con rapporto 22,7:1, che consente di trasmettere una coppia massima di 1.900 Nm alle ruote posteriori. Questo permette al veicolo di superare salite fino al 40% anche su fondi scivolosi o sconnessi, sottolineando la capacità di Jeep di mantenere una forte attitudine off-road anche nelle versioni ibride.

L’esclusiva Jeep Avenger 4xe The North Face Edition rappresenta il culmine di questa evoluzione. Questa edizione limitata a 4.806 esemplari rende omaggio al Monte Bianco, la cima più alta d’Europa, e si distingue per un design ispirato alla natura e ai paesaggi montani. La palette di colori comprende tonalità naturali come Storm, Volcano e Snow, con accenti in Summit Gold che spiccano sui cerchi neri con dettagli dorati, sulla griglia anteriore caratterizzata da linee topografiche e sulle piastre di protezione. Un adesivo antiriflesso sul cofano, decorato con il logo The North Face, unisce i due marchi in un segno di passione condivisa per l’esplorazione.

All’interno, la collaborazione con The North Face si traduce in una cura particolare ai dettagli: la plancia presenta linee topografiche e il profilo del Monte Bianco, mentre sui tappetini sono riprodotte catene montuose in rilievo 3D. I sedili, realizzati con materiali resistenti e lavabili, mostrano dettagli in Summit Gold e includono spallacci elasticizzati ispirati agli zaini da montagna, richiamando i famosi piumini del brand outdoor. Sul retro dei sedili campeggia il logo The North Face, un omaggio discreto ma significativo che richiama l’attrezzatura utilizzata dagli scalatori, posizionata in un punto visibile solo quando si è in movimento.

La dotazione tecnologica e funzionale della North Face Edition è particolarmente ricca: offre illuminazione interna multicolore, sistema di navigazione avanzato, parabrezza riscaldato e sedili anteriori riscaldati, elementi essenziali per garantire comfort nelle escursioni anche durante i mesi più freddi. Inoltre, l’ingresso passivo e il portellone elettrico hands-free rendono pratico il carico di attrezzature, facilitando la preparazione per qualsiasi tipo di avventura.

Dal punto di vista della sicurezza e della comodità, la presenza dello specchietto retrovisore auto-oscurante aiuta a ridurre l’abbagliamento notturno, mentre gli abbaglianti automatici modulano l’intensità luminosa in base al traffico e alle condizioni della strada, migliorando la visibilità senza disturbare gli altri conducenti. L’avviamento keyless, infine, completa l’esperienza di utilizzo quotidiano, offrendo praticità e rapidità in ogni situazione.

I prezzi di listino della Jeep Avenger sono competitivi: la versione base Upland parte da 32.200 euro, seguita dall’Overland a 34.200 euro, mentre la sofisticata e ricca North Face Edition si posiziona a 37.950 euro, riflettendo la sua natura esclusiva e le dotazioni aggiuntive.

In sintesi, la Jeep Avenger 4xe si conferma una scelta vincente per chi cerca un SUV compatto capace di unire comfort urbano, efficienza e una forte vocazione all’avventura. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata e alla trazione integrale intelligente, offre prestazioni brillanti senza rinunciare a una guida sostenibile e a un’ottima autonomia. La collaborazione con The North Face aggiunge un ulteriore livello di stile, esclusività e attenzione ai dettagli, rivolgendosi a un pubblico amante della natura e dell’esplorazione, che vuole vivere ogni esperienza con un veicolo che sa adattarsi perfettamente a ogni terreno e situazione.