Fiat Panda e 500 Hybrid in offerta da 10.900 Euro con prima rata nel 2021

Come abbiamo visto anche per i modelli Alfa Romeo, il gruppo FCA ha lanciato una serie di promozioni per contrastare, almeno parzialmente, lo stop del mercato dell’auto legato alla diffusione del Coronavirus in Italia che ha bloccato diverse attività commerciali non essenziali, tra cui anche le concessionarie di auto.

Le nuove promozioni valide sino alla fine del mese di aprile vanno a sostituire le offerte che erano state lanciate ad inizio del mese di marzo prevedendo la possibilità di aderire ad uno speciale finanziamento di FCA Bank. Tale finanziamento prevede la possibilità di acquistare una nuova vettura sfruttando la comodità dell’anticipo zero e con la prima rata che verrà addebitata soltanto nel 2021.

Tra le principali promozioni attive da questa settimana e sino alla fine del mese di aprile troviamo le offerte dedicate alle nuove Fiat Panda Hybrid e Fiat 500 Hybrid, le versioni mild hybrid delle due city car del marchio italiano che sono state svelate ufficialmente lo scorso mese di gennaio. Le nuove offerte permettono di acquistare

L’emergenza di Coronavirus ha, inevitabilmente, rallentato la diffusione delle nuove city car elettrificate di Fiat ma, per le prossime settimane, chi è interessato ad uno dei due modelli potrà sfruttare le nuove promozioni completando l’acquisto della vettura selezionata direttamente online, dopo aver contatto l’azienda tramite il sito ufficiale di Fiat.

Per maggiori dettagli sulle nuove promozioni di Fiat con prima rata nel 2021 è possibile visitare il sito ufficiale del marchio ed individuare la promozione di proprio interesse. Nella pagina della promozione è presente un form da compilare per essere ricontattati. In alternativa, per maggiori informazioni, è disponibile anche il servizio clienti telefonico al numero 800 3428 00 00.

Ecco i dettagli delle nuove offerte sulle varianti Hybrid di Panda e 500:

Fiat 500 Hybrid

L’offerta dedicata alla Fiat 500 Hybrid prevede la possibilità di acquistare la city car elettrificata di casa Fiat a partire dal prezzo promozionale di 10.900 Euro. Il prezzo in questione si riferisce alla versione “base” della 500 Hybrid caratterizzata dall’allestimento Pop. Il finanziamento da attivare prevede, inoltre, anticipo zero e 63 rate mensili con prima rata che verrà addebitata soltanto ad inizio 2021.

La 500 Hybrid Pop, grazie alla promozione valida sino a fine aprile, sarà acquistabile con rate mensili di 229,50 Euro e con un Importo Totale del Credito pari a 11.465,72 (inclusi servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €49,72, spese istruttoria €300, bolli €16). L’importo totale dovuto è pari a 14.479,50 Euro (TAN fisso 6,45% salvo arrotondamento rata – TAEG 8,93%).

La gamma della 500 Hybrid è molto ricca e può contare su diverse varianti caratterizzate da allestimenti più completi e, quindi, da una dotazione molto più ricca. Queste versioni saranno disponibili con la stessa formula promozionale ma con prezzi leggermente più alti. In promozione c’è anche la versione cabrio.

Fiat Panda Hybrid

Per quanto riguarda la Panda Hybrid, invece, l’offerta valida sino a fine mese di aprile prevede la possibilità di acquistare la Panda City Cross Hybrid a partire da 10.900 Euro. Anche in questo caso, il finanziamento prevede un anticipo zero e prima rata nel 2021. Successivamente è previsto il pagamento di 63 rate mensili da 229,5 Euro.

Anche in questo caso, il finanziamento prevede un Importo Totale del Credito pari a 11.465,72 (inclusi servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €49,72, spese istruttoria €300, bolli €16). L’importo totale dovuto è pari a 14.479,50 Euro (TAN fisso 6,45% salvo arrotondamento rata – TAEG 8,93%).

La gamma della Panda Hybrid, ricordiamo, parte dall’allestimento City Cross, decisamente più completo rispetto alle versioni base presenti nel listino della city car. Ad esempio, la Panda Pop 1.2 69 CV, sino alla fine del mese di aprile, è disponibile con anticipo zero e finanziamento con prima rata nel 2021. La formula di finanziamento, in questo caso, prevede 15 rate mensili da 90 Euro e 72 rate mensili di 139,59 Euro.

Panda e 500 Hybrid: sotto al cofano c’è il nuovo 1.0 da 70 CV

Le nuove Panda e 500 Hybrid possono contare sul nuovo tre cilindri 1.0 FireFly in grado di erogare una potenza di 70 CV ed una coppia motrice di 92 Nm. Al propulsore è abbinato il motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) a 12 V che va a creare il sistema mild hybrid alla base del progetto delle due city car. A completare il comparto tecnico c’è un nuovo cambio manuale a 6 marce.

Il passaggio dal benzina al mild hybrid garantisce, come confermano i dati di omologazione, un calo di consumi ed emissioni del 20% con punte del 30% per quanto riguarda la Panda Cross Hybrid. Ricordiamo che il nuovo motore è disponibile anche sulla Lancia Ypsilon Hybrid presentata ad inizio del mese di marzo.