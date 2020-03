Alfa Romeo: il Coronavirus non ferma le vendite, nuove offerte online con finanziamento e 1° rata nel 2021

Il settore dell’auto si è fermato a causa della pandemia di Coronavirus. Gli stabilimenti di produzione sono fermi, per tutelare la salute dei lavoratori, ed anche le concessionarie, come prescritto dalle misure di contenimento del contagio messe in atto dal Governo, sono chiuse. Il mercato delle quattro ruote vive un periodo di pausa in attesa che la si fermi la diffusione del Coronavirus in Italia.

Nel frattempo, FCA ha lanciato una nuova serie di promozioni che permetteranno di scegliere l’auto online, formalizzando l’acquisto a distanza. L’iniziativa riguarda tutti i brand del gruppo, compreso il marchio Alfa Romeo. Il cliente potrà beneficiare su di un finanziamento agevolato con la prima rata che arriverà soltanto nel corso del 2021.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, quindi, sarà possibile scegliere online il modello da acquistare tra Giulia, Stelvio e Giulietta. Come detto, concludendo l’acquisto, il finanziamento prevederà che la prima rata verrà addebitata soltanto il prossimo anno quando, si spera, la situazione sarà tornata alla normalità. Soluzioni simili, con finanziamento con prima rata nel 2021, saranno disponibili anche per i modelli di Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Jeep.

Al momento, sul sito Alfa Romeo è possibile esclusivamente richiedere un preventivo per il modello che si interessa acquistare. Probabilmente, nel corso dei prossimi giorni sarà rilasciato un aggiornamento con un sistema più intuitivo ed immediato per completare l’acquisto online del modello scelto. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare a breve.

Nel frattempo vediamo quali sono le promozioni previste sino a fine aprile 2020 per i tre modelli di casa Alfa Romeo.

Alfa Romeo Stelvio

Partiamo dall’Alfa Romeo Stelvio. Il SUV, modello più venduto di tutta la gamma del marchio italiano, è disponibile in promozione con il Model Year 2020, l’aggiornamento che ha fatto il suo debutto commerciale ad inizio dell’anno in corso, e con un prezzo promozionale di partenza di 44 mila Euro. Tale prezzo si riferisce allo Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 150 CV. La gamma dello Stelvio MY 2020, ricordiamo, può contare su diverse altre varianti ben più ricche, per quanto riguarda la dotazione, e potenti, per quanto riguarda la motorizzazione.

La promozione attuale prevede l’adesione al finanziamento Senza Confini. Questa soluzione, per la versione indicata dello Stelvio, prevede un anticipo di 14.400 Euro con prima rata a 300 giorni. Il finanziamento è composto poi da 39 rate mensili di importo pari a 349 Euro. Il valore finale residuo previsto dalle condizioni contrattuali, pari alla rata finale da saldare per tenere la vettura, è pari a 21.779,59 Euro.Il finanziamento prevede un chilometraggio totale di 90.000 chilometri con un costo supero pari a 0,05/km.

Alfa Romeo Giulia

Il finanziamento Senza Confini visto per Stelvio è disponibile anche per Giulia. La berlina della casa italiana, sempre nella variante Model Year 2020 con tutte le novità introdotte dall’aggiornamento in termini di tecnologia e sicurezza, è disponibile con un prezzo promozionale di 38 mila Euro. Il prezzo si riferisce alla Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV, ovvero la variante entry level della gamma della Giulia MY 2020.

Con il finanziamento Senza Confini, per acquistare la nuova Giulia è necessario un anticipo di 15 mila Euro con prima rata a 300 giorni. Il finanziamento prevede 39 rate mensili con un importo di 349 Euro. La rata finale per l’acquisto della berlina è pari a 13.859,91 Euro, un importo decisamente inferiore rispetto a quanto visto per Stelvio che, ricordiamo, parte da un prezzo più elevato rispetto alla berlina. Il finanziamento prevede un chilometraggio totale di 90.000 chilometri con un costo supero pari a 0,05/km.

Alfa Romeo Giulietta

C’è spazio anche per l’Alfa Romeo Giulietta tra le offerte di FCA con prima rata nel 2021. Sino a fine aprile, infatti, sarà possibile acquistare online la Giulietta sfruttando il finanziamento di FCA Bank che prevede un prezzo promozionale di 16.900 Euro. Scegliendo questo finanziamento, è previsto un anticipo di 7.500 Euro e la prima rata a 300 giorni. L’offerta in questione prevede anche 51 rate mensili di importo pari a 249 Euro.

I prezzi indicati si riferiscono alla Giulietta in allestimento base dotata di motore 1.4 turbo benzina da 120 CV. In listino, ricordiamo, c’è anche la versione 1.6 turbo diesel da 120 CV, disponibile anche con cambio automatico Alfa TCT, e la versione Veloce con il 2.0 turbo diesel da 170 CV e cambio automatico Alfa TCT. La Giulietta non è più ordinabile, già da diverse settimane, e può essere acquistata esclusivamente in “pronta consegna”.