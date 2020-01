Fiat Panda Hybrid: listino prezzi, dotazione, prestazioni e consumi

In questa settimana, Fiat ha aperto gli ordini per le nuove Fiat Panda e Fiat 500 in versione Hybrid, le nuove varianti elettrificate delle city car della casa italiana che possono contare sull’inedito motore tre cilindri 1.0 FireFly da 70 CV con sistema mild hybrid e cambio manuale a 6 marce. Per la prima fase di commercializzazione, le nuove city car ibride di casa Fiat saranno disponibili con la versione speciale Hybrid Launch Edition, già ordinabile con consegne previste entro fine mese. Da febbraio arriverà in concessionaria tutta la gamma.

In queste ore, in parallelo all’apertura degli ordini, Fiat ha diffuso il listino prezzi della nuova Fiat Panda Hybrid, disponibile al lancio in tre differenti versioni (City Cross, Hybrid Launch Edition e nella serie speciale Trussardi). Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova Panda in versione mild hybrid, la prima novità elettrificata del 2020 del gruppo FCA.

Fiat Panda Hybrid: il listino parte da 15.100 Euro

La gamma della Fiat Panda in versione elettrificata parte dalla versione City Cross. Quest’allestimento della segmento A del marchio italiano è ordinabile con un prezzo di listino di 15.100 Euro. La nuova Hybrid Launch Edition, la versione speciale in consegna entro fine mese di gennaio, è disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 16.100 Euro.

A completare la gamma della Panda Hybrid con motore 1.0 FireFly da 70 CV troviamo la serie speciale Trussardi, presentata qualche mese fa e ora disponibile anche con la versione elettrificata della segmento A del mercato italiano. Per questa versione speciale della Panda Hybrid il prezzo di listino è pari a 17.100 Euro.

Con il nuovo listino aggiornato al mese di gennaio, la gamma della Fiat Panda parte da un prezzo di listino di 11,900 Euro relativo all’allestimento Pop ed al motore 1.2 da 69 CV. La gamma della Panda 4X4 parte da 17.100 Euro. Per quanto riguarda la versione Easy Power a GPL, invece, il listino parte da 14.600 Euro. Per la Natural Power a metano servono, di listino, 16.250 Euro.

Fiat Panda Hybrid: consumi, emissioni e prestazioni

Tutte le versioni della nuova Panda Hybrid presentano un consumo medio di 4 litri per ogni 100 chilometri percorsi, nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 in atmosfera pari a 90 grammi al chilometro. Le tre varianti sono disponibili anche per i neo-patentati. La nuova versione elettrificata della Panda non fa della velocità il suo punto di forza. La segmento A in versione Hybrid, infatti, è accreditata di una velocità massima di 155 km/h e di uno “scatto” 0-100 km/h completato in 14,7 secondi.

La dotazione della Launch Edition

La nuova Fiat Panda Hybrid Launch Edition è, chiaramente, la principale novità della gamma della Panda di questo mese di gennaio. Questa versione speciale può contare su di una dotazione abbastanza ricca per gli standard della Panda. Quest’allestimento, infatti, include di serie il climatizzatore automatico, esterni specifici (logo e fasce in tinta carrozzeria) e interni specifici (Seaqual e fascia plancia opaca).

Di serie troviamo anche il volante in pelle con comandi, il sedile di guida regolabile in altezza, le maniglie in tinta con la carrozzeria e gli specchi esterni elettrici e sbrinabili. Ad integrare la dotazione di serie ci sono diversi pack aggiuntivi di accessori come il Flex Light da 300 Euro che aggiunge il sedile posteriore sdoppiato 40/60, l’omologazione per 5 posti, il kit fumatori e i tappetini anteriori e posteriori.

Tra i pack c’è anche il Plus da 350 Euro, che aggiunge i vetri privacy e i sensori di parcheggio posteriori, ed il pack Winter da 370 Euro, che include i sedili anteriori riscaldati e il parabrezza termico. Da notare che la Hybrid Launch Edition è ordinabile, di serie, con la colorazione Grigio Moda ma è disponibile (con un sovrapprezzo di 600 Euro) anche con le tinte Nero Cinema, Bianco Gelato Blu Giotto e con le metallizzate Grigio Maestro e la nuova Verde Rugiada.