Fiat 500 Hybrid: listino prezzi e dotazione della nuova city car elettrificata

Nei giorni scorsi, Fiat ha svelato in via ufficiale le nuove Fiat 500 e Panda in versione Hybrid. Si tratta delle attese varianti mild hybrid dotate del nuovo motore 1.0 FireFly da 70 CV, un propulsore tre cilindri abbinato ad un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) a 12 V ed ad una batteria al litio. Lo stessa meccanica arriverà anche sulla Lancia Ypsilon nel corso delle prossime settimane.

Dopo aver visto il listino prezzi e la dotazione della nuova Fiat Panda Hybrid, è tempo di concentrarci sulla Fiat 500 Hybrid. La nuova versione elettrificata della 500, in attesa del debutto della 500 Elettrica che sarà presentata nel corso del Salone di Ginevra di marzo per poi arrivare sul mercato in estate, rappresenta il primo passo del brand 500 verso la completa elettrificazione.

La nuova 500 Hybrid è un progetto centrale per il futuro della gamma europa di Fiat ed, insieme alla Panda Hybrid, avrà il compito di dare un’importante spinta alle vendite del marchio nel corso dei prossimi mesi.

Fiat 500 Hybrid: la gamma elettrificata parte da 15.150 Euro

A differenza della Panda Hybrid, disponibile in abbinamento con allestimenti più ricchi come City Cross, Trussardi e la nuova Hybrid Launch Edition, la Fiat 500 Hybrid potrà essere ordinata in abbinamento a tutti i principali allestimenti della gamma, compreso la versione “base” Pop. I clienti interessati all’acquisto non dovranno per forza puntare sugli allestimenti più costosi per poter comprare la versione mild hybrid della 500.

La gamma nuova Fiat 500 Hybrid parte da 15.150 Euro, prezzo riferito all’allestimento base Pop. I clienti interessati alla nuova versione elettrificata della 500 potranno puntare anche sulle più ricche versioni Lounge e Sport che comportano un sovrapprezzo di 1500 Euro partendo da 16.500 Euro. In listino c’è anche la 500 Hybrid con allestimento Star o con allestimento RockStar. In entrambi i casi si parte da 18.150 Euro.

A completare la gamma della nuova Fiat 500 Hybrid c’è la serie speciale Hybrid Launch Edition disponibile sul mercato con un prezzo di listino di 19.150 Euro. Questa versione è la prima ad arrivare sul mercato e le consegne sono previste già per la fine del mese di gennaio mentre il debutto in concessionaria delle altre versioni mild hybrid della 500 è fissato per il mese di febbraio (si tratta delle stesse tempistiche della Panda Hybrid).

Sul mercato arriva anche la nuova Fiat 500C Hybrid. La struttura della gamma della versione elettrificata della 500C è la stessa della variante berlina. In questo caso, il listino parte da 17.850 Euro con un sovrapprezzo di 2.700 Euro rispetto ai prezzi indicati per la 500 Hybrid per ciascun allestimento.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la Fiat 500 Hybrid con allestimento Pop potrà contare sul climatizzatore manuale, sui cerchi in lamiera da 14 pollici con copriruota, sugli specchi esterni e sul paraurti in tinta con la carrozzeria, sulle luci diurne con tecnologia LED, sul climatizzatore manuale e sul sistema Uconnect Radio USB.

La dotazione inizia a diventare più completa a partire dall’allestimento Lounge che aggiunge le cromature esterne, i cerchi in lega da 15 pollici, il volante in pelle con comandi radio, il sistema Uconnect con display touch da 7 pollici e integrazione Apple Car Play e Android Auto, le casse posteriori e il cruise control.

Allo stesso prezzo della versione Lounge c’è l’a variante Sport che, rispetto alla Pop, aggiunge i cerchi in lega da 15 pollici bruniti, il kit satinato per gli esterni, il volante sportivo in pelle con comandi radio, gli specchi retrovisori elettrici, il sistema Uconnect con display touch da 7 pollici e integrazione Apple Car Play e Android Auto, le casse posteriori e il cruise control.

In listino ci sono anche gli allestimenti Star e RockStar che derivano, rispettivamente, dalla versione Lounge e dalla versione Sport andando ad arricchire ulteriormente la gamma con elementi comuni come i cerchi in lega da 16 pollici, il display TFT da 7 pollici e i sensori di parcheggio oltre ad una serie di altri accessori esclusivi.

A completare la gamma della nuova Fiat 500 Hybrid c’è la serie speciale Hybrid Launch Edition. Questa versione si basa sulla variante Start ed aggiunge i cerchi in lega da 16 pollici con tinta nero opaco e coprimozzo bianco, il kit cromo-satinato, gli interni in tessuto SEAQUAL, il volante sportivo con inserti cromo-satinati e il pomello del cambio cromo-satinato.