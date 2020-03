Jeep Wrangler Rubicon sfida su pista altri tre veicoli off-road | Video

La Jeep Wrangler è senza dubbio una delle vetture più importanti prodotte dalla casa automobilistica americana. Negli ultimi mesi sono state svelate diverse versioni particolari come ad esempio la Edición Deluxe 2020 per il Messico, la Rubicon Recon per gli Stati Uniti oppure la recente colorazione Sarge Green aggiunta alla gamma 2020.

In un recente articolo, inoltre, abbiamo riportato che il primo lotto di esemplari venduti in India sono andati sold out in pochissimo tempo. Questo dimostra che la Wrangler è praticamente un’icona del settore. Un’ulteriore conferma arriva anche dai vari riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi come ad esempio il Best Retained Value nella categoria Compact Sport Utility di Canadian Black Book (CBB).

Jeep Wrangler: un esemplare Rubicon messo alla prova contro Amarock, Land Cruiser e Discovery

Detto ciò, il noto canale Carwow ha pubblicato su YouTube un interessante confronto tra la Jeep Wrangler Rubicon e altri tre veicoli molto famosi nel settore off-road: Land Rover Discovery, Toyota Land Cruiser e Volkswagen Amarok. La prova condotta da Carwow ha permesso di scoprire il vincitore di una drag race e il veicolo che è riuscito a fermarsi nel più breve tempo possibile.

A livello di motorizzazioni, la Jeep Wrangler Rubicon messa alla prova disponeva di un motore turbodiesel a quattro cilindri da 2.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 203 CV e 450 nm.

Per quanto riguarda gli altri tre veicoli, abbiamo il Land Rover Discovery dotato di un turbodiesel a quattro cilindri da 2 litri da 243 CV e 430 nm, il Toyota Land Cruiser con un turbodiesel a quattro cilindri da 2.8 litri con potenza di 179 CV e 450 nm e il Volkswagen Amarock con un V6 turbodiesel da 3 litri da 261 CV e 580 nm.

Almeno sulla carta, quest’ultimo è il veicolo off-road più potente fra i quattro. Per scoprire il vincitore di questa sfida, però, vi consigliamo di dare un’occhiata al filmato sottostante!