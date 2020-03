Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Edición Deluxe 2020 arriva in Messico in soli 100 esemplari

Jeep ha deciso di lanciare in Messico una versione speciale della Wrangler disponibile in soli 100 esemplari chiamata Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Edición Deluxe 2020. Il veicolo viene offerto esclusivamente nella colorazione bianco brillante ed è basato sulla Wrangler Rubicon.

L’iconico fuoristrada offre le ineguagliabili funzionalità off-road grazie ai sistemi 4×4 Command-Trac e Rock-Trac 4×4, agli assali Dana di ultima generazione, ai differenziali con bloccaggio elettronico anteriore e posteriore, agli pneumatici off-road da 33″, alle staffe di protezione in acciaio e tanto altro ancora.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Edición Deluxe 2020: arriva in Messico una nuova versione esclusiva

La Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Edición Deluxe 2020 è completata dall’esclusivo pacchetto Deluxe visto sulla Rubicon Edición Deluxe a due porte del 2019. Questo aggiunge cerchi in alluminio da 17″, interni in cuoio marrone, parafanghi in acciaio, parafango anteriore predisposto per l’implementazione di un verricello e con estremità rimovibili e passaruota rigidi. Presente anche l’esclusivo kit Trail-Rated che permette di affrontare qualsiasi cosa.

Ogni esemplare è disponibile in Messico al prezzo di 1.029.900 pesos (circa 42.873 euro). Il modello mantiene la leggendaria griglia a sette barre ma con un aspetto più moderno che si interseca con i fari anteriori e i fendinebbia a LED.

L’abitacolo della nuova Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Edición Deluxe 2020 conserva lo stile esclusivo, la versatilità, il comfort e la maneggevolezza intuitiva del famoso 4×4. Il cruscotto rivestito a mano presenta delle superfici soft-touch con cuciture marcate. A bordo troviamo aria condizionata, controllo del volume, porte USB e il pulsante per attivare il sistema Stop-Start (ESS).

Le prese d’aria sono delimitate da un bordo in cromo platino che le conferisce un aspetto premium e resistente allo stesso tempo. Il cruscotto è caratterizzato da un display TFT da 7 pollici che permette al conducente di visualizzare tantissime informazioni riguardanti il veicolo come la pressione degli pneumatici e la velocità.

Non manca il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici. Sotto il cofano della Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Edición Deluxe 2020 troviamo il famosissimo motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa una potenza di 285 CV e 386 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

A bordo del fuoristrada ci sono oltre 75 sistemi di sicurezza attiva e passiva come il monitoraggio dei punti ciechi, la telecamera posteriore ParkView, il controllo elettronico della stabilità e così via.