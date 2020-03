Jeep Wrangler Rubicon Recon arriva negli showroom statunitensi

A gennaio, Jeep ha riportato sul mercato la Jeep Wrangler Rubicon Recon dotandola del potente ed efficiente motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque. La Recon Edition si basa sulla Wrangler Rubicon ma porta con sé alcune caratteristiche esterne ed interne uniche.

Secondo quanto dichiarato da Mopar Insiders, lo speciale fuoristrada è arrivato presso i rivenditori statunitensi. Questa è la prima volta che l’edizione Recon è stata proposta sulla nuova generazione Wrangler JL. L’esemplare che vedete in foto, rivestito in Bright White, si trova presso un concessionario di Georgetown, nel Delaware.

Jeep Wrangler Rubicon Recon: ecco un esemplare in Bright White dal vivo

Le caratteristiche esterne includono dei rock rails heavy duty, fari e fanali posteriori a LED, griglia in nero lucido con bordi in tinta con la carrozzeria, badge Recon presente sul parafango, parafango in nero opaco con bandiera americana, nuovi cerchi in alluminio da 17″ con finitura nera, decalcomania a strisce sul cofano in nero opaco con inserti rossi, paraurti anteriore e posteriore in acciaio e tanto altro ancora.

All’interno di questa Jeep Wrangler Rubicon Recon troviamo la Jeep trail bag, cinture di sicurezza rosse e cuscini centrali avvolti in PUR con cuciture rosse. Tutti i modelli del 4×4 sono dotati di assali Dana anteriori e posteriori di nuova generazione, rock rails off-orad potenziati e transfer case a due velocità Rock-Trac NV241 con rapporto di trasmissione 4.0:1.

La Wrangler Rubicon Recon include, inoltre, dei differenziali elettrici anteriori e posteriori, una barra antirollio anteriore con disconnessione e degli pneumatici Falken Wildpeak Mud-Terrain da 33″.

La Recon Edition verrà proposta nelle colorazioni Black, Granite Crystal, Sting-Gray, Billet Silver, Ocean Blue, Sarge, Bikini, Firecracker Red, Punk’n, Hellayella e Bright White (come quella in foto) ad un prezzo di listino di 43.380 dollari (circa 38.432 euro) per la versione a due porte e 46.880 dollari (circa 41.533 euro) per quella a quattro porte.