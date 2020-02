Jeep Wrangler e Ram ProMaster vincono i Canadian Black Book Best Retained Value Awards 2020

L’iconica Jeep Wrangler e i furgoni della serie Ram ProMaster hanno ottenuto nelle scorse ore dei nuovi premi: i Canadian Black Book Best Retained Value Awards 2020.

Per il famoso fuoristrada, questo riconoscimento segna un decennio di conquiste per il titolo di Best Retained Value (Miglior Valore Mantenuto) nella categoria Compact Sport Utility di Canadian Black Book (CBB). Ram ProMaster, invece, ha conquistato primo, secondo e terzo posto nella categoria Full-Size Van grazie ai modelli 3500, 2500 e 1500.

Jeep Wrangler e Ram ProMaster: i due veicoli di FCA si portano a casa importanti riconoscimenti

Consegnati ogni anno, i CBB Best Retained Value Awards riconoscono i veicoli che hanno conservato la percentuale maggiore del prezzo consigliato originale negli ultimi quattro anni (dal 2016).

Il programma di premi di Canadian Black Book, giunto alla sua 13ª edizione, guida i consumatori alla ricerca di veicoli che riescono a mantenere il valore migliore nel tempo, riducendo così il costo totale di proprietà (una caratteristica fondamentale da prendere in considerazione durante la fase di acquisto). Per il 2020, il programma ha analizzato auto e camion appartenenti a 23 categorie.

Brian Murphy, vicepresidente del settore Research & Editorial di Canadian Black Book, ha affermato: “È stato un anno straordinario per FCA nei nostri Canadian Black Book Awards. Il decennio di vittorie per la Wrangler è straordinario, così come lo è il predominio nella categoria Full-size Van con i furgoni Ram al primo, secondo e terzo posto. Canadian Black Book desidera congratularsi con FCA per l’eccellente assortimento di veicoli“.

L’iconico fuoristrada può essere scelto con quattro diverse motorizzazioni

L’iconica Jeep Wrangler, il veicolo più capace riconosciuto al mondo, propone delle capacità off-road senza pari ed è prodotto con oltre 70 anni di esperienza ingegneristica 4×4. Sul mercato, il modello può essere scelto con diverse opzioni di motori: Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema Engine Stop-Start (ESS), Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque e motore a 4 cilindri in linea turbocompresso da 2 litri con ESS.

Una novità per il 2020 è l’aggiunta del powertrain EcoDiesel da 3 litri che offre il miglior risparmio in termini di consumi di carburante. Il Ram ProMaster rappresenta il portafoglio di Ram Commercial per il segmento dei furgoni full-size di Classe 2.

Il veicolo vanta un esclusivo sistema di trazione anteriore che riduce il peso e la complessità, posizionando tutti i componenti sotto l’abitacolo. Ciò mantiene l’altezza del pianale di carico e quella di accesso molto bassa, il che rappresenta una grande caratteristica ergonomica per le persone che entrano ed escono dal furgone tutto il giorno. Il risultato è un veicolo appositamente progettato e altamente personalizzabile per superare le esigenze dei clienti commerciali.

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha affermato: “Che si tratti della Jeep Wrangler che affronta i terreni più difficili del mondo o del Ram ProMaster che semplifica il lavoro dei canadesi, la capacità e la qualità dei consumatori. I premi CBB Best Retained Value riconoscono queste caratteristiche desiderabili e il ruolo che svolgono nella decisione di acquisto di un veicolo. Siamo orgogliosi di celebrare 10 anni di premi per la Wrangler e primo, secondo e terzo posto conquistati dal ProMaster“.