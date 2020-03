Jeep Wrangler Rubicon: il primo lotto è sold out in India

FCA India ha annunciato che il primo lotto di Jeep Wrangler Rubicon lanciato di recente è stato interamente esaurito. Fiat Chrysler Automobiles ha dichiarato che le prime unità dell’iconico 4×4 messe in vendita sono andate sold out in tempi record e che un numero significativo di unità è pronto per essere consegnato immediatamente ai clienti indiani.

La Wrangler Rubicon è stata lanciata all’inizio di questo mese al prezzo di ₹ 68.94 lakh (circa 83.634 euro). Abbiamo di fronte uno dei fuoristrada più famosi in tutto il mondo, commercializzato nel mercato indiano solo in versione a cinque porte e disponibile solo come unità completamente costruita (CBU).

Jeep Wrangler Rubicon: il mitico fuoristrada sembra aver rubato il cuore agli automobilisti indiani

Sotto il cofano della Wrangler Rubicon troviamo un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri che sviluppa 265 CV e 400 nm di coppia massima. Accanto al propulsore è presente un cambio automatico a 8 velocità che scarica l’intera potenza su tutte e quattro le ruote attraverso il sistema di trazione integrale RockTrac 4×4.

A bordo della Rubicon troviamo una serie di funzionalità dedicate all’off-road. Esempi sono il transfer case a due velocità con rapporto di trasmissione 4LO 4:1 e il bloccaggio elettronico sugli assi anteriore e posteriore. Jeep ha montato il turbo direttamente sulla testata per migliorare ulteriormente la durata del motore.

La Jeep Wrangler Rubicon propone un’altezza da terra di 217 mm, quindi 2 mm in più rispetto al modello standard. A bordo è presente il sistema di infotainment Uconnect con display da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore bi-zona, accesso senza chiave, cruise control, sedili in pelle, sistema audio Alpine e altro ancora.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, l’iconico fuoristrada di FCA offre airbag frontali e laterali, sistema di assistenza al parcheggio, telecamera posteriore, ESC, ABS, Hill Start Assist, Hill Descent Control ecc.