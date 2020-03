Abarth 595 Elettrica: la versione sportiva della Nuova 500 si farà

A breve distanza dalla presentazione ufficiale della Nuova Fiat 500, la nuova generazione della city car della casa italiana che, come noto, sarà realizzata esclusivamente in versione elettrica, si è subito iniziato a parlare di una possibile Abarth 595 Elettrica. Si tratta della naturale evoluzione della 595 che, quando la produzione della 500 a benzina terminerà, inevitabilmente dovrà adeguarsi ai tempi e passare all’elettrico.

Per ora il gruppo FCA non ha confermato in alcun modo il progetto che trasformerà, in misura considerevole, il marchio Abarth. Il brand dello Scorpione ha raggiunto risultati di vendita importanti negli ultimi anni con un 2018 che è stato un anno da record in termini di volumi di vendita, come confermato ufficialmente dall’azienda. Al momento, mancano ancora i dati completi del 2019.

Abarth: dal 2021 inizierà la trasformazione elettrica

Il processo di trasformazione del marchio Abarth con il debutto della nuova Abarth 595 Elettrica potrebbe iniziare nel corso del 2021. Quest’anno, infatti, tutti gli sforzi di FCA sono concentrati sull’avvio della produzione a Mirafiori della Nuova Fiat 500. Il gruppo ha già confermato che per la fine del 2020 saranno realizzate solo poche migliaia di unità della nuova elettrica. La salita produttiva è prevista per il 2021 con FCA che punta a toccare quota 80 mila unità prodotte ogni anno.

Dal prossimo anno, quindi, si inizierà a parlare della versione Abarth della Nuova Fiat 500. Il progetto potrebbe essere presentato in versione concept car nel corso del prossimo anno per poi diventerà realtà nel corso del 2022, anno in cui potrebbe terminare la produzione della Fiat 500 “tradizionale” che, ricordiamo, viene realizzata in Polonia.

Dal punto di vista tecnico, è ancora molto presto per avanzare ipotesi precise sulle caratteristiche della futura Abarth 595 Elettrica. Il progetto, in ogni caso, presenterà prestazioni nettamente superiori rispetto alla Nuova Fiat 500 che, ricordiamo, è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 9 secondi e di uno 0-50 km/h completato in 3.1 secondi.

La versione firmata Abarth potrebbe presentare un motore elettrico in grado di garantire diverse decine di CV in più rispetto al motore da 118 CV della Nuova Fiat 500. Il progetto si caratterizzerà per una lunga serie di personalizzazioni che andranno a massimizzare l’essenza sportiva del marchio Abarth.

Il brand ha bisogno di novità per il suo futuro. Dopo un processo di crescita che ha portato ad un 2018 da record, infatti, la gamma Abarth non ha registrato sostanziali novità. FCA ha cancellato il progetto di una versione Abarth della 500X ed ha interrotto la produzione della 124 Spider per buona parte dei mercati di commercializzazione, limitando ulteriormente le potenzialità del brand.

Abarth ha bisogno di nuovi modelli e la Nuova 500 ha tutte le carte in regola per diventare la base di partenza ideale per il futuro del brand dello Scorpione. Le prime informazioni sulle novità in arrivo da Abarth potrebbero emergere già nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutte le novità sul futuro del brand.