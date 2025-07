Fiat e Abarth, bisogna accontentare il pubblico australiano: maxi sconti sulla 500e

Fiat ha deciso di scuotere il mercato australiano dei veicoli elettrici abbassando in modo significativo il prezzo della sua compatta elettrica 500e. Sconti che potremmo definire “mostruosi” visto il quantitativo decisamente abbondante di denaro che può essere risparmiato se si decide adesso di acquistare un modello tra quelli in offerta.

A poco più di due anni dal debutto locale, l’iconica city car italiana torna protagonista grazie a una promozione limitata che riduce il prezzo base a 38.990 dollari australiani, quasi 20.000 in meno rispetto al lancio originale (che sono circa 11 mila euro), che partiva da 52.500 dollari (escluse spese di consegna). Anche la Abarth 500e Scorpionissima, versione ad alte prestazioni della stessa piattaforma, beneficia di uno sconto sostanziale, ora offerta a 43.990 dollari.

Entrambi i modelli rappresentano un’opzione allettante per chi cerca una elettrica urbana compatta e dallo stile distintivo, senza rinunciare a prestazioni brillanti e autonomia di tutto rispetto, anche se ormai superata da molte concorrenti. La 500e standard monta un motore elettrico anteriore da 87 kW con 220 Nm di coppia, che le consente di passare da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi. Alimentata da una batteria da 42 kWh, promette un’autonomia massima fino a 311 km nel ciclo WLTP. Sul fronte della ricarica, la city car italiana supporta ricarica AC fino a 11 kW e fast charging DC fino a 85 kW, con tempi relativamente competitivi considerando la capacità della batteria.

Chi desidera più brio può optare per la Abarth 500e Scorpionissima, che eleva la potenza a 114 kW e 235 Nm di coppia. Qui si dispone invece di uno scatto 0–100 km/h in soli 7 secondi, grazie anche alle tre modalità di guida selezionabili: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. Anche in questa variante sportiva, la batteria resta da 42 kWh, ma l’autonomia WLTP si attesta a circa 252 km. Grazie alla ricarica rapida DC, si passa dal 10 all’80% in circa 35 minuti.

Fiat ha confermato che la promozione sarà attiva fino al 30 settembre 2025, salvo esaurimento scorte. Con un mercato elettrico sempre più competitivo, è probabile che altri produttori seguiranno l’esempio, rendendo sempre più accessibile l’ingresso nel mondo della mobilità elettrica.