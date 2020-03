Fiat Strada 2021: una nuova immagine svela la parte posteriore

A poco a poco stiamo conoscendo tutti i dettagli sul Fiat Strada 2021. Dopo aver rivelato la parte frontale, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha pubblicato ieri una nuova immagine in cui ci mostra la parte posteriore e laterale del nuovo pick-up compatto.

Nel render possiamo vedere il Fiat Strada con un design molto simile a quello del fratello maggiore Toro, principalmente nei fanali posteriori. Secondo quanto affermato dal gruppo automobilistico italo-americano, “il leader assoluto tra i pick-up brasiliani diventa ancora più grande e più robusto“. Inoltre, il veicolo disporrà di vari elementi di design presi in prestito da Argo e Mobi.

Fiat Strada 2021: la casa torinese svela una nuova immagine del prossimo pick-up

Fiat farà in modo che il modello non perda la sua identità e allo stesso tempo mantenga un basso costo di produzione. Come possiamo vedere nell’immagine ufficiale, il nuovo Strada non otterrà un portellone posteriore con doppia apertura come visto sul Toro ma avrà un’apertura singola. Ciò conferma l’appartenenza a una fascia di prezzo inferiore.

Visto che praticamente il design esterno è stato completamente rivelato dalla casa automobilistica torinese, adesso mancano gli interni. Quasi sicuramente, Fiat posterà una nuova immagine prima del lancio ufficiale previsto per il mese prossimo. Per quanto riguarda i prezzi, addetti ai lavori sostengono che il Fiat Strada 2021 potrebbe costare tra 55.000 R$ e 75.000 R$ (circa 10.257 – 13.987 euro).

Le caratteristiche tecniche sono ancora sconosciute ma sappiamo che la gamma sarà composta dalle stesse versioni del fratello maggiore Toro. Le motorizzazioni disponibili saranno il Fire 1.4 da 88 CV e il Firefly 1.3 da 109 CV. Entrambi saranno abbinati a un cambio manuale a 5 marce.

L’attuale generazione del pick-up compatto continuerà ad essere disponibile in un’unica versione e sarà venduto ai proprietari delle flotte. Infine, la produzione del modello avverrà presso lo stabilimento di Betim (MG).