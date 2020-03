Fiat Strada 2021 si mostra in foto senza camuffamento

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha già mostrato delle immagini ufficiali del Fiat Strada 2021. Oltre alle foto spia, che ci hanno rivelato in anteprima diversi prototipi completamente camuffati, mancava all’appello una fotografia live ad alta risoluzione.

Nelle scorse ore è stato condiviso su Instagram uno scatto che ci mostra la seconda generazione del pick-up compatto appena uscito dalla linea di produzione nello stabilimento di Betim (MG) dove sarebbe già in produzione.

Fiat Strada 2021: il prototipo è stato catturato nello stabilimento di Betim

Grazie a quest’immagine, possiamo vedere che abbiamo di flotte un esemplare in versione a singola cabina, cerchi in acciaio, paraurti, griglia anteriore e calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero opaco e molto altro ancora.

Stiamo parlando della versione entry-level Working rivolta ai proprietari di flotte che avrà sotto il cofano il vecchio motore Fire 8V da 1.4 litri con potenza di 88 CV e 122 nm con alimentazione ad etanolo.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo tipo di carburante sarà presente nella due configurazioni più economiche del nuovo Fiat Strada: Working con cabina singola ed Endurance disponibile anche con cabina doppia come optional.

Le varianti Freedom e Volcano (entrambi i nomi sono stati presi dalla gamma del Toro) otterranno il propulsore Firefly 1.3 a quattro cilindri più moderno, flessibile e potente (109 CV e 139 nm).

Poiché orientato ai possessori di flotte, il Fiat Strada Working 2021 sarà privo di diversi elementi di comfort ma di serie dovrebbe proporre alzacristalli e chiusura elettrici, radio, aria condizionata manuale e controllo della stabilità e della trazione.

Sempre attraverso la foto, possiamo vedere che la seconda generazione del Fiat Strada dispone di fari, parabrezza, montante A e portiere anteriori molto simili alla Mobi (di cui un esemplare è presente proprio dietro al prototipo del pick-up compatto).

Tuttavia, possiamo notare che il veicolo ha un passo più lungo e un’altezza da terra maggiore rispetto alla vettura presente poco dopo. La parte posteriore, invece, sarà presa dal Fiorino, compreso il sistema di sospensioni con asse rigido e molle semi-ellittiche.

La seconda curiosità che emerge da questo scatto condiviso su Instagram, infine, è che la vecchia generazione del Fiat Strada continua ad essere prodotta in abbondanza, anche se solo in versione a cabina singola come già confermato da FCA.