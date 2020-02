Dodge Durango 2021: il presunto paraurti anteriore si mostra in foto

Negli ultimi giorni sono emerse in rete diverse novità interessanti riguardanti il Dodge Durango 2021. Rispetto a quanto si pensava inizialmente, il model year 2021 del SUV statunitense non sarà un semplice aggiornamento dell’attuale generazione poiché la gamma includerà dei propulsori con sistema mild-hybrid eTorque e l’aggiunta del Dodge Durango SRT Hellcat con motore Hemi V8.

Quest’ultimo è stato confermato dalla stessa Dodge all’interno di uno spot pubblicitario. In aggiunta, il nuovo SUV porterà con sé l’ultimo sistema di infotainment Uconnect 5 di FCA assieme a un display touch da 10.1 pollici.

Dodge Durango 2021: due foto spia potrebbero aver mostrato il paraurti anteriore

Mentre la piattaforma di costruzione rimarrà Giorgio, la casa automobilistica americana prevede di effettuare alcuni upgrade come ad esempio un nuovo design del cruscotto che, come detto poco fa, ospiterà il nuovo sistema Uconnect 5 e un design più moderno in linea con la Jeep Grand Cherokee di prossima generazione.

Oltre a questo, sono state condivise online nelle scorse ore delle nuove foto spia diffuse da Mopar Insiders. Le immagini, in particolare, mostrano quello che sembra il nuovissimo design del frontale del Dodge Durango 2021 proveniente proprio dal Jefferson North Assembly Plant (JNAP) di Detroit dove viene assemblato il SUV americano.

In generale, la parte frontale è molto simile a quella dell’attuale modello. Tuttavia, possiamo vedere i fari fendinebbia montati più in alto e una nuova griglia. La settimana scorsa è stata condivisa la notizia che il nuovo Dodge Durango potrebbe debuttare in occasione del New York International Auto Show 2020 che inizierà l’8 aprile.

Anche se al momento non è ancora confermato, fonti di Mopar Insiders affermano che ci sono buone probabilità che il SUV debutterà in tale occasione. L’aggiunta della versione SRT Hellcat con motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, infine, conferma che la casa automobilistica statunitense continuerà a fondere la sua gamma di SUV con quella delle muscle car.