Dodge Durango SRT Hellcat 2021 potrebbe debuttare al Salone di New York

Negli ultimi giorni abbiamo parlato più volte del nuovo Durango in seguito ad alcune foto spia emerse su Internet e a un piccolo anticipo della versione SRT con motore Hellcat nel video The House of Power pubblicato su YouTube dalla stessa casa automobilistica.

Una fonte anonima, che avrebbe familiarità con i futuri progetti del marchio di FCA, ha confermato proprio ieri a Motor Authority che il Dodge Durango SRT Hellcat 2021 potrebbe debuttare ufficialmente in occasione del Salone di New York che si terrà dal 10 al 19 aprile.

Dodge Durango SRT Hellcat 2021: arrivano nuove conferme sul debutto del SUV performance

Come detto ad inizio articolo, il brand di Fiat Chrysler Automobiles ha pubblicato uno spot pubblicitario dedicato al nuovo film Fast & Furious 9. Al 18º secondo compare una parte del parafango di un Durango con il logo Hellcat. Questo dettaglio conferma, appunto, l’arrivo della versione SRT con il potente propulsore a 8 cilindri.

Possiamo aspettarci alcune caratteristiche molto simili all’attuale Jeep Grand Cherokee Trackhawk con motore Hellcat, ossia stessi powertrain e trasmissione. Sotto il cofano di quest’ultimo troviamo un V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 717 CV, abbinato a un compressore volumetrico da 2.3 litri.

L’intera potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a 8 velocità. L’attuale Grand Cherokee Trackhawk è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi e di completare il quarto di miglio in 11,6 secondi a una velocità massima di 290 km/h.

Tuttavia, il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat potrebbe essere leggermente più lento a causa delle tre file di sedili. Inoltre, possiamo aspettarci l’implementazione di freni più grandi rispetto a quelli usati sul Trackhawk, che monta dei freni Brembo da 15,8 pollici sulla parte anteriore e da 13,8 pollici su quella posteriore.

Sempre sul nuovo Durango ad alte prestazioni possiamo aspettarci cinque modalità di guida fra cui quelle Auto, Sport e Race. Infine, ogni Durango SRT Hellcat avrà probabilmente una chiave rossa e una nera, quest’ultima volta a limitare la potenza erogata dal motore.