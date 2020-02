Chrysler Pacifica 2021 debutta con un nuovo look e la trazione integrale

In occasione del Salone di Chicago 2020, Chrysler ha presentato la nuova Chrysler Pacifica che arriva con nuove opzioni e tecnologie, nonché un design aggiornato. Il nuovo restyling del famoso minivan debutta con una fascia anteriore rivista, caratterizzata da una griglia diamantata in 3D, fari e fanali posteriori a LED riprogettati, un nuovo design dei cerchi e un pacchetto S Appearance aggiornato.

Per il model year 2021, la nuova Pacifica ottiene il sistema di trazione integrale, capace di trasferire tutta la coppia disponibile alle ruote posteriori o sulla ruota che offre più trazione. Si tratta di una caratteristica unica nel suo segmento. I modelli dotati del sistema AWD di Chrysler dispongono anche di una barra di oscillazione posteriore, una messa a punto delle sospensioni modificata e un’altezza di guida aumentata di 20 mm.

Chrysler Pacifica 2021: svelato ufficialmente il nuovo restyling del minivan

È possibile aggiungere la trazione integrale su tutti gli allestimenti disponibili: Touring, Touring L, Limited e il nuovo Pinnacle. L’allestimento Pinnacle è stato sviluppato per offrire un’esperienza di lusso poiché troviamo caratteristiche come i sedili trapuntati in pelle nappa color caramello e dei cuscini lombari abbinati, una nuova console centrale Ultra integrata con capacità di 13,65 litri, inserti in cromo satinato e piano black e un rivestimento interno in pelle scamosciata nera.

La nuova versione top di gamma della Chrysler Pacifica 2021 è dotata, inoltre, di una griglia frontale in carbonio satinato e di inserti della carrozzeria in platino cromato. Il nuovo restyling del famoso minivan è anche il primo veicolo di FCA a disporre del nuovissimo sistema di infotainment Uconnect 5, annunciato qualche giorno fa. Questo funziona tramite un display touch da 10.1 pollici più grande ed è cinque volte più veloce della generazione precedente.

Lo Uconnect 5 porta con sé servizi connessi, integrazione con Amazon Alexa, supporto Android Auto ed Apple CarPlay e la possibilità di personalizzare la schermata principale per sei diversi profili utente. Presente anche la nuova telecamera interna FamCAM che, secondo la casa automobilistica americana, offre un’immagine ad alta definizione degli occupanti dei seggiolini per bambini posizionati sul retro.

Il model year 2021 porta con sé 97 funzioni di sicurezza attiva di serie su tutta la gamma

Altri aggiornamenti presenti nell’abitacolo della Chrysler Pacifica 2021 includono porte USB Type-C, 12 porte USB Type-A e Type-C combinate, un nuovo subwoofer da 10 pollici e ricarica wireless con indicatore LED. Gli ingegneri del brand di FCA sono riusciti a rendere più silenziosi gli interni grazie a una gabbia rinnovata che include un parabrezza acustico standard e dei vetri scorrevoli più spessi. Le versioni Limited, Pinnacle e PHEV dispongono anche di un vetro acustico frontale.

La qualità di guida è stata ulteriormente migliorata grazie alla rigidità dell’arco ottimizzata del telaio e la migliore tenuta del corpo. I sistemi di sicurezza attiva sono stati ulteriormente migliorati poiché ora abbiamo ben 97 funzioni di sicurezza attiva di serie su tutta la gamma.

Sistemi come la frenata di emergenza automatica, i fari a LED con abbaglianti automatici, il cruise control adattivo con sistema Stop and Go e il LaneSense Lane Departure Warning-Plus con Lane Keep Assist sono equipaggiamenti di serie che troviamo su tutti gli allestimenti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, gli interessati possono scegliere il Pentastar V6 da 3.6 litri, che sviluppa 287 CV e 356 nm di coppia massima, il propulsore ibrido plug-in che propone oltre 50 km di autonomia in solo elettrico o più di 800 km in totale. Le vendite della nuova Chrysler Pacifica inizieranno nel terzo trimestre del 2020 mentre le prime consegne sono previste per l’ultimo trimestre dell’anno.