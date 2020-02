Maserati MC20: proseguono i test su strada | Video

L’attesissima supercar Maserati MC20 è stata avvistata nuovamente su strada in attesa del debutto ufficiale previsto per fine maggio. Gli ingegneri della casa automobilistica modenese continuano ad utilizzare la carrozzeria dell’Alfa Romeo 4C per nascondere il design finale della vettura, anche se sembra abbastanza chiaro che abbiamo di fronte un’auto più lunga e larga.

Maserati ha anticipato il debutto della nuova sportiva da quando la GranSport è stata messa fuori produzione oltre un decennio fa. Diciamo che il brand di FCA ha dato il via a tutto nel 2014 quando ha presentato il concept Alfieri e ha confermato i piani di produzione poco dopo il debutto.

Maserati MC20: la nuova supercar protagonista in nuovo video spia

Da allora, però, i piani sono cambiati con la Maserati MC20 che arriverà sul mercato come una supercar a due posti con motore centrale mentre le particolari linee del concept con propulsore anteriore dovrebbero essere riprese sulla prossima GranTurismo. Quest’ultima debutterebbe entro la fine del 2021 come primo veicolo del Tridente completamente elettrico.

Anche la nuova supercar, successore della MC12, potrà essere guidata in full electric ma al momento del debutto ci sarà sotto il cofano un motore ibrido basato sul V6 biturbo da 2.9 litri che troviamo in questo momento su Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Molto probabilmente si tratterà di una configurazione ibrida plug-in o mild-hybrid.

La produzione della Maserati MC20 avverrà nello storico stabilimento di Modena mentre quella della nuova GranTurismo nella fabbrica di Torino. Quest’anno, inoltre, sono attese le versioni aggiornate di Ghibli, Quattroporte e Levante, tutte dotate di powertrain plug-in hybrid.

Non ci resta che lasciarvi con il video dell’ultimo avvistamento di un prototipo della nuova supercar durante una fase di test su strada.