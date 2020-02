Maserati MC20: il nome della nuova supercar sale a bordo della Multi 70

Maserati ha scelto il trimarano Maserati Multi 70 e il team dello skipper Giovanni Soldini per comunicare al mondo il nome della sua prossima super sportiva sviluppata, ingegnerizzata e realizzata al 100% in Italia. Stiamo parlando ovviamente della Maserati MC20.

Proprio ieri, il trimarano è uscito a navigare nel Mar dei Caraibi per il solito allenamento in vista della RORC Caribbean 600 Race. A sorpresa, quando sono state issate le vele, è comparso il nuovo logo MC20 sulla randa.

Maserati MC20: il trimarano Multi 70 mostra il logo della nuova super sportiva del Tridente

La nuova grafica con il logo della super sportiva, creato dal Centro Stile Maserati, è un tributo alla nuova Era del Marchio di cui proprio Giovanni Soldini si fa testimone. Lo skipper e il suo equipaggio, in questo modo, hanno dedicato un tributo al Tridente.

Viene sottolineato, inoltre, il nesso che unisce il trimarano ad alte prestazioni e la prossima supercar della casa automobilistica modenese. La Maserati Multi 70 è la barca-laboratorio sulla quale gli ingegneri della Innovation Lab di Modena hanno trasferito il loro know-how in aerodinamica, innovazione tecnologica e performance.

Parliamo degli stessi valori che hanno guidato il team di tecnici ed ingegneri nello sviluppo della Maserati MC20. Proprio questa vettura, il cui nome è composto da MC (Maserati Corse) e 20 (2020), sarà il primo modello della Nuova Era del Brand. Il veicolo sarà prodotto presso lo stabilimento Maserati di Modena e presentato in anteprima mondiale verso la fine di maggio.

Maserati Multi 70 e la nuova super sportiva condividono anche la vocazione alla sportività e alla competizione. Grazie a quest’auto, la casa automobilistica italiana tornerà nel mondo delle corse.

In merito a ciò, Giovanni Soldini ha dichiarato: “Sono orgoglioso di rappresentare la Casa del Tridente nel mondo e ritengo un privilegio che il trimarano Maserati Multi 70 sia stata scelto per il lancio del nuovo logo MC20. Non vedo l’ora di vedere e provare la vettura e partecipare al grande evento di maggio a Modena“.