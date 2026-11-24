La Dacia Jogger model year 2027 porta un aggiornamento nella gamma, sotto forma di semplificazione. Vengono ridotte le versioni disponibili, per rendere più intuitiva la scelta dei clienti. Al tempo stesso crescono i contenuti degli allestimenti proposti, con equipaggiamenti di serie più completi, per un value for money ancora più appetibile.

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Questo processo di razionalizzazione del listino rende più immediato e intuitivo l’approccio dei potenziali acquirenti. La casa rumena, controllata dal gruppo Renault, punta così a consolidare l’equilibrio fra dotazioni, qualità e prezzo, tipico del marchio. Con la Dacia Jogger model year 2027 si taglia il superfluo dal configuratore e si punta dritto alla sostanza. Possiamo semplificare così il concetto: meno complicazioni al momento dell’acquisto, più dotazioni già incluse nel prezzo.

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L’idea alla base dell’aggiornamento, per la familiare multispazio del marchio Dacia, è rendere la vita facile a chi entra in concessionaria: niente listini labirintici o infiniti elenchi di pacchetti extra, ma una proposta chiara. Questo ha portato a sfoltire sensibilmente l’offerta, riducendo le combinazioni disponibili da otto a cinque.

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Nello specifico, escono di scena l’allestimento top di gamma Journey, la variante Essential a sette posti e il propulsore benzina TCe 110. A reggere le redini della gamma Dacia Jogger restano invece le motorizzazioni più apprezzate dal pubblico: la bifuel Eco-G 120 a GPL, abbinata agli allestimenti Essential ed Expression, e le varianti Extreme insieme al powertrain Hybrid 155, che si confermano il punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di efficienza e carattere nell’ambito della famiglia.

Migliora, come dicevamo, l’equipaggiamento standard dei modelli in listino, che alzano l’asticella, integrando accessori che prima richiedevano una spesa extra. L’allestimento Expression della Dacia Jogger model year 2027 guadagna di serie il Pack Comfort, portando in dote climatizzatore automatico, accesso senza chiave (Keyless Entry) e freno di stazionamento elettrico.

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L’allestimento Extreme include ora nel prezzo il Pack Nav, composto dal sistema multimediale Media Nav Live con display da 10 pollici, connettività wireless per lo smartphone e impianto audio Arkamys a sei altoparlanti. Così configurare l’auto diventa molto semplice: per chi sceglie la versione Extreme della Dacia Jogger model year 2027, ad esempio, l’unico optional rimasto a listino è il Pack Driving.

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Fonte | Dacia