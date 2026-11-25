Nessun robotaxi in circolazione in Europa. Intanto, negli Stati Uniti e in Cina le auto senza conducente caricano migliaia di passeggeri ogni settimana, da noi il massimo dell’autonomia è il navigatore che ti dice di svoltare a destra.

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A puntare il dito è Markus Villig, fondatore e CEO di Bolt, che di anni ne ha 27 e di fatturato oltre 2 miliardi di euro. Il più giovane miliardario self-made d’Europa, a quanto risulta. Ha costruito tutto partendo da una semplice app di trasporto in Estonia, poi allargata a scooter, e-bike, consegne di cibo e pacchi. “Dopo i primi trenta giorni era chiaro che funzionava”, racconta. I clienti la adoravano, gli autisti guadagnavano di più.

Ora il bersaglio è un altro, e ha sede a Bruxelles. Intervistato da Euronews nel programma “The Big Question”, Villig dice che la tecnologia è pronta, non è più fantascienza, il problema non è l’ingegneria. Adesso i robotaxi sbattono contro il regolamento.

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Il quadro che descrive è un labirinto. Ogni Paese europeo ha le sue procedure, i suoi moduli, i suoi tempi, e mettere in piedi un servizio su larga scala diventa un esercizio di pazienza. A questo si aggiunge un buco di altro genere: nell’UE non esiste una sola azienda di guida autonoma avanzata capace di produrre localmente la tecnologia. Bolt, per forza di cose, ha dovuto guardare fuori dai confini.

Lo ha fatto in due direzioni. Da una parte l’accordo con l’americana Lucid per una flotta di 25.000 veicoli destinati all’Europa. Dall’altra un programma pilota in Lussemburgo, con tecnologia della cinese Pony.ai. L’Europa dei robotaxi, per ora, parla americano e cinese. I test restano limitati, e l’obiettivo di Villig è un servizio vero, non una vetrina.

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La promessa sembra golosa. Costi più bassi, meno squilibrio tra domanda e offerta, meno incidenti. Tra la carta e l’asfalto, però, c’è di mezzo un’intera burocrazia continentale.

Il ritardo, secondo il CEO, è sintomo di un malessere più ampio: l’ecosistema europeo non è tenero con le grandi aziende tech. Lo dimostra il capitolo Borsa. Villig, da europeo, vorrebbe quotare Bolt in Europa, ma da amministratore guarda i fatti, e i fatti dicono che sul fronte dell’accesso ai capitali il Vecchio Continente è molto indietro. Non così attraente, ammette.

I soldi in Europa ci sono, sostiene, basterebbe strutturarli meglio per renderli competitivi con Wall Street. Bisogna farlo con urgenza, aggiunge. Non è chiaro, però, se le istituzioni correranno quanto serve.