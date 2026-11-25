Alla fine, Spagna scartata, Francia promossa. BYD ha scelto dove piantare la bandiera del suo secondo stabilimento europeo, e la fabbrica in questione ha già un passato curioso: è quella di Hambach, nata per le Smart e finita nelle mani di Ineos, che ci assembla il fuoristrada Grenadier.

Advertisement

Le trattative per rilevarla sono già aperte. Il Grenadier, stando a quanto emerge, sarebbe destinato a traslocare negli Stati Uniti. Il fuoristrada di lusso cede il posto a un colosso dell’elettrico, la storia dell’auto europea ha visto scambi meno eloquenti.

Dietro la mossa c’è un’ambizione senza troppi misteri. Il gruppo cinese vuole scalzare Toyota dal trono di prima casa automobilistica al mondo entro il 2031, e per farlo deve vendere molto di più in Europa. Produrre qui, accanto allo stabilimento ungherese già in funzione, significa pagare dazi sensibilmente più bassi. Un passo piccolo, lo definiscono, ma cruciale.

Advertisement

A mettere la firma sulla scelta è Stella Li, vicepresidente esecutiva, che parla di impegno di lungo periodo e di fiducia nella Francia. Il progetto di Hambach, spiega, servirà a offrire ai clienti europei vetture costruite in Francia e a portare tecnologia ed elettrificazione più vicino a casa loro. Della Spagna, nel comunicato, nemmeno l’ombra.

Il dettaglio che ha fatto pendere la bilancia, in realtà, era stato servito su un piatto già a settembre. Alfredo Altavilla, consigliere speciale di BYD per l’Europa, aveva detto a Reuters che Francia e Spagna erano le candidate principali perché offrivano la situazione più semplice. Poi aveva aggiunto la frase che oggi suona come un’anticipazione: bisognava trovare qualcosa da comprare subito e rimettere a nuovo in tempi brevi e a basso costo. Una fabbrica già esistente, insomma, da cucire addosso alle esigenze del primo costruttore cinese. Hambach corrisponde alla descrizione quasi alla lettera.

Advertisement

Madrid, però, non deve stracciarsi le vesti. La Spagna resta un terreno appetibile per BYD e per gli altri marchi cinesi: MG, per dire, sta già preparando il suo stabilimento a Ferrol. Sempre Altavilla aveva ricordato che, per reggere il mercato europeo e rispettare le norme UE, a BYD serviranno tre stabilimenti di assemblaggio e uno per le batterie.