La Lexus LBX arricchisce la sua gamma con una nuova versione speciale, destinata ai buongustai. A fare da base ci ha pensato l’allestimento di alto livello Emotion. In questa veste, il crossover compatto più venduto del marchio giapponese guadagna un’esclusiva colorazione bicolore esterna.

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Per la carrozzeria sono disponibili la nuova tonalità “Skylight Blue” (sviluppata ad hoc) e la sofisticata “Cement Grey“, che si sposano a meraviglia con il tetto e i montanti a contrasto. Ne deriva una colorazione sofisticata, che conferisce all’auto una presenza urbana di grande impatto.

Ad aggiungere ulteriori note di gradevolezza visiva contribuisce la finitura in nero lucido di diversi elementi stilistici esterni, come le modanature inferiori sui paraurti anteriore e posteriore e la modanatura che sottolinea il bordo anteriore del cofano. L’effetto glamour è ulteriormente valorizzato dai cerchi in lega da 18 pollici in nero opaco.

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Anche l’allestimento dell’abitacolo si ritaglia un carattere specifico e distintivo, che fa la differenza. Sulla nuova versione speciale della Lexus LBX ci sono, di serie, rivestimenti in pelle semi-anilina nera con audaci cuciture a contrasto color ocra, sedili riscaldabili a regolazione elettrica e l’elegante sistema di apertura delle portiere “e-Latch“. Quest’ultimo sostituisce il tradizionale meccanismo meccanico a cavo con un comando digitale azionabile mediante un semplice tocco. Gli elementi prima menzionati concorrono a definire degli interni di categoria superiore.

Ricordiamo che la Lexus LBX è il SUV/crossover compatto di segmento B più piccolo mai realizzato dal marchio nipponico, con i suoi 4,19 metri di lunghezza. In Italia è disponibile con un sistema propulsivo full hybrid, che abbina il motore benzina a 3 cilindri da 1.5 litri con un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 136 CV (100 kW) e 185 Nm di coppia. Il modello è disponibile con trazione anteriore (2WD) o integrale (E-Four / 4WD).

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La nuova versione speciale protagonista del nostro articolo, la cui commercializzazione è attesa per l’inizio del 2027, esalta la natura di mezzo di riferimento della Lexus LBX nel segmento B-SUV premium. Il suo taglio espressivo infonde un tocco di stile urbano al modello, che è quello del marchio più venduto in Europa.

La storia conferma come lo stile sia in continua evoluzione, anche nei dettagli, perché persino nei piccoli cambiamenti c’è sempre qualcosa che può lasciare il segno, catturare l’immaginazione o portare una ventata di novità. Sulla Lexus LBX si fa tesoro di questo insegnamento.

Ricordiamo che il SUV/crossover in esame, sin dal suo debutto nel 2024, ha ricevuto una calda accoglienza da parte della clientela, conquistando il cuore di migliaia di automobilisti. Il successo del modello nasce dal riuscito equilibrio tra l’estetica contemporanea, le dimensioni ideali per la città, l’autentico lusso Lexus e le prestazioni ibride raffinate ed efficienti.

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Presto la LBX è diventata una scelta distintiva per un nuovo pubblico di clienti, nella fascia di accesso alla gamma Lexus. Ora la famiglia si allarga, con la nuova edizione speciale che punta a consolidare la reputazione del modello, con un tocco aggiuntivo di personalità. Questa esclusiva serie si basa sull’allestimento Emotion e conferisce alla vettura una qualità che la pone al di sopra del segmento di appartenenza.

Tra le dotazioni di pregio figurano i sedili sportivi anteriori riscaldabili, regolabili elettricamente in otto posizioni e dotati di funzione di memoria; il raffinato sistema di apertura delle portiere “e-Latch” di Lexus (di cui vi abbiamo già parlato) e i paddle al volante per il controllo sequenziale della trasmissione.

La dotazione della nuova serie speciale della Lexus LBX comprende inoltre un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, soglie battitacco specifiche , il sistema multimediale LexusLink Connect con schermo da 9,8 pollici, l’integrazione wireless per smartphone e il pacchetto Lexus Safety System+, che include una serie di sistemi di sicurezza attiva e di assistenza alla guida. Le consegne del nuovo modello sono previste per l’inizio del 2027.

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Fonte | Lexus