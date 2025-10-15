Volvo EX60: avvistato il SUV elettrico che minaccia il trono di Audi, BMW e Mercedes

Da mesi Volvo sta diffondendo piccoli indizi sul suo prossimo grande debutto previsto per il 2026. Il marchio svedese punta a sfidare apertamente i giganti tedeschi, decisi a difendere il dominio nel mercato dei SUV elettrici premium. Dopo che BMW ha sorpreso tutti con un iX3 capace di sfiorare i 1.000 km di autonomia, Volvo vuole rispondere con un modello altrettanto rivoluzionario: il nuovo EX60.

Volvo EX60: una nuova foto spia mostra il SUV elettrico durante i test

Le prime immagini spia del Volvo EX60 sono state catturate su strada, mostrando un prototipo pesantemente camuffato. La copertura nasconde gran parte della carrozzeria, ma lascia intravedere la firma luminosa posteriore, con i gruppi ottici verticali ai lati del lunotto e la tipica forma dei LED, già vista nei teaser ufficiali e nei modelli concettuali presentati in passato.

Confrontando le foto con le immagini trapelate dei prototipi, si nota la coerenza del design: i catadiottri agli angoli del paraurti e la targa posizionata in basso, appena sotto il portellone, confermano il linguaggio stilistico della nuova generazione di SUV elettrici Volvo. Anche le ruote e l’assenza di scarichi non lasciano dubbi: si tratta di un modello 100% elettrico.

Il nuovo EX60 si ispira chiaramente al fratello maggiore EX90, e presenta fari sottili con l’ormai classica firma luminosa a “martello di Thor”, cofano bombato e un frontale pulito, dalle forme fluide e moderne, progettato per ottimizzare l’efficienza aerodinamica. Volvo intende mantenere un equilibrio tra eleganza e innovazione tecnologica, con interni minimalisti, materiali sostenibili e soluzioni di sicurezza all’avanguardia, da sempre il marchio di fabbrica della casa automobilistica di Göteborg.

Secondo le anticipazioni, l’EX60 sarà disponibile in versione a uno o due motori elettrici, con una batteria agli ioni di litio ad alta capacità capace di garantire un’autonomia superiore ai 700 km. Sarà prodotto sia in Europa che negli Stati Uniti, per evitare dazi e mantenere prezzi competitivi, stimati tra 60.000 e 80.000 euro.