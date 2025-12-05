Fiat: con un “mostro” simile sfonderebbe anche in America

Fiat ha intenzione di continuare ad essere il brand numero uno di Stellantis come numero di immatricolazioni nel mondo. Per questo nei prossimi anni lancerà una nuova gamma di auto globali che saranno vendute in tutto il mondo garantendo al brand torinese di aumentare ulteriormente le sue quote di mercato conquistando nuovi clienti fino ad oggi rimasti lontani dalla principale casa automobilistica italiana. Se Europa e Sud America sono i posti dove il brand va meglio raccogliendo la gran parte delle vendite, altrettanto non possiamo dire degli Stati Uniti che probabilmente rappresentano il vero tallone d’Achille del marchio.

Un maxi SUV di Fiat renderebbe il brand appetibile negli USA, ma a quanto pare sono altri i piani

Non da oggi ma da sempre Fiat ha faticato e non poco ad affermarsi in quel mercato. Attualmente il marchio è presente solo con la Fiat 500e e per il momento non sembra esserci spazio per altri debutti. La stessa 500 pur essendo un’auto iconica anche negli USA non sta ottenendo grandi numeri in quel mercato dove ovviamente i clienti sono attratti da auto decisamente più grandi come SUV e crossover e dove persino auto quali Jeep Avenger faticherebbero e non poco.

Di conseguenza di tanto in tanto torna l’ipotesi che Fiat possa anche dire basta e uscire di scena negli USA. Al momento però non ci sono notizie certe in proposito. Fino a quando la 500e continuerà ad essere venduta una pur minima presenza della casa torinese in quel mercato c’è. Le cose ovviamente potrebbero cambiare se Fiat come altri brand realizzasse auto appositamente per quel mercato con l’obiettivo di affermarsi.

Ad esempio se proponesse un modello come quello che vi mostriamo nella copertina del nostro articolo, un SUV fuoristrada di grandi dimensioni realizzato probabilmente con l’ausilio dell’IA, siamo sicuri che anche Fiat troverebbe i suoi estimatori in America. Ma probabilmente il gioco non vale la candela e dunque la casa italiana preferisce concentrarsi su quello che sa fare meglio e cioè city car e auto compatte nei mercati in cui il brand è più apprezzato. Nei prossimi anni arriveranno numerosi nuovi modelli: due SUV Grizzly e Fastback, un camper, un pickup e le nuove generazioni di 500 e Pandina. Su questo per il momento il brand rimane concentrato.